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Объем выданных банками Грузии кредитов снизился в январе

Объем выданных банками Грузии кредитов снизился в январе

Sputnik Грузия

В Грузии 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T09:01+0400

2024-02-29T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в январе 2024 года снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 816,7 миллиона лари (-1,55%) и на 1 февраля текущего года составил 51,84 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии. За отчетный период объем кредитов в национальной валюте сократился на 166,78 миллиона лари (-0,58%), а в иностранной валюте – на 649,91 миллиона лари (-2,73%). На конец января 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 8,51 миллиарда лари, что на 3,21% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 14,41 миллиарда лари, что на 3,14% меньше, чем в предыдущем месяце. За январь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов снизился на 0,13%, или 35,41 миллиона лари, и на 1 февраля текущего года составил 27,16 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка. Доля кредитов в лари составила 55,3%, что на 0,54 процентного пункта больше данных на 1 января 2024 года.По данным на конец января, в Грузии 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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