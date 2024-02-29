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Парламентское большинство готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии
Парламентское большинство готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии
Sputnik Грузия
Толерантное грузинское общество не может быть толерантным к псевдолиберальной пропаганде, заявил депутат 29.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-29T22:54+0400
2024-02-29T22:54+0400
2024-02-29T23:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. По его словам, законопроект будет подготовлен и внесен в парламент в ближайшие две недели. "Законопроект будет полностью соответствовать принципам и нормам, предусмотренным второй главой Конституции Грузии", – сказал Мдинарадзе. "Парламентское большинство считает, что мы должны активно противостоять этой пропаганде и использовать для этого законодательные механизмы. Соответственно, мы решили подготовить законодательную инициативу, которая защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", - отметил Мдинарадзе. Он отметил, что толерантное грузинское общество не может быть толерантным к псевдолиберальной пропаганде. Он привел в пример международные исследования, которые подтверждают, что в ряде стран, где особенно активно распространяется псевдолиберальная идеология, количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией среди 18-25-летних составляет уже около 20 процентов. "Псевдолиберальная идеология представляет серьезную угрозу обществу, что подтверждают международные исследования" - отметил Мдинарадзе. Он отметил, что запрет пропаганды является превентивной меры. Почему посольства финансируют пропаганду ЛГБТ* в Грузии? Депутат просит разъяснений >>"В 2017 году мы ограничили легализацию однополых браков и прямо прописали в Конституции Грузии, что брак – это союз женщины и мужчины с целью создания семьи. Несмотря на это, мы можем столкнуться с реальностью, когда нас попросят сделать так называемое законодательство о "гражданском партнерстве" - сказал Мдинарадзе. По его словам псевдолиберальная идеология выступает против общепринятых понятий, так как "мать", "отец", "муж", "жена", что неприемлемо для грузинского общества Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, лгбт
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, лгбт
Парламентское большинство готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии
22:54 29.02.2024 (обновлено: 23:01 29.02.2024)
Толерантное грузинское общество не может быть толерантным к псевдолиберальной пропаганде, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
"Права каждого нашего гражданина должны быть и будут защищены в принципе, независимо от образа жизни, однако целенаправленная пропаганда нетрадиционного образа жизни – это то, противостояние чему является нашей ответственностью перед грузинским обществом и его будущим", – сказал Мдинарадзе.
По его словам, законопроект будет подготовлен и внесен в парламент в ближайшие две недели.
"Законопроект будет полностью соответствовать принципам и нормам, предусмотренным второй главой Конституции Грузии", – сказал Мдинарадзе.
Вторая глава Конституции Грузии гарантирует защиту прав человека и напрямую запрещает дискриминацию в зависимости от расы, цвета кожи, пола, происхождения, этнической принадлежности, языка, религии, политических или иных взглядов, социальной принадлежности, имущественного или сословного положения, места жительства или иных признаков, а также неприкосновенность личной жизни.
"Парламентское большинство считает, что мы должны активно противостоять этой пропаганде и использовать для этого законодательные механизмы. Соответственно, мы решили подготовить законодательную инициативу, которая защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", - отметил Мдинарадзе.
Он отметил, что толерантное грузинское общество не может быть толерантным к псевдолиберальной пропаганде.
"Мы видим серьезные тенденции в распространении псевдолиберальной идеологии по всему миру. Эта пропаганда принимает все более грубые формы. Самое главное, что пропаганда имеет ужасные последствия" - сказал Мдинарадзе.
Он привел в пример международные исследования, которые подтверждают, что в ряде стран, где особенно активно распространяется псевдолиберальная идеология, количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией среди 18-25-летних составляет уже около 20 процентов.
"Псевдолиберальная идеология представляет серьезную угрозу обществу, что подтверждают международные исследования" - отметил Мдинарадзе.
Он отметил, что запрет пропаганды является превентивной меры.
"В 2017 году мы ограничили легализацию однополых браков и прямо прописали в Конституции Грузии, что брак – это союз женщины и мужчины с целью создания семьи. Несмотря на это, мы можем столкнуться с реальностью, когда нас попросят сделать так называемое законодательство о "гражданском партнерстве" - сказал Мдинарадзе.
По его словам псевдолиберальная идеология выступает против общепринятых понятий, так как "мать", "отец", "муж", "жена", что неприемлемо для грузинского общества
"Более того, такая агрессивная пропаганда, наоборот, негативно влияет на защиту прав людей различной сексуальной ориентации", - сказал Мдинарадзе.
Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*.
* Экстремистская организация, запрещенная в России