https://sputnik-georgia.ru/20240229/parlamentskoe-bolshinstvo-gotovit-initsiativu-o-zaprete-lgbt-propagandy-v-gruzii-286648441.html

Парламентское большинство готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии

Парламентское большинство готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии

Sputnik Грузия

Толерантное грузинское общество не может быть толерантным к псевдолиберальной пропаганде, заявил депутат 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T22:54+0400

2024-02-29T22:54+0400

2024-02-29T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. По его словам, законопроект будет подготовлен и внесен в парламент в ближайшие две недели. "Законопроект будет полностью соответствовать принципам и нормам, предусмотренным второй главой Конституции Грузии", – сказал Мдинарадзе. "Парламентское большинство считает, что мы должны активно противостоять этой пропаганде и использовать для этого законодательные механизмы. Соответственно, мы решили подготовить законодательную инициативу, которая защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", - отметил Мдинарадзе. Он отметил, что толерантное грузинское общество не может быть толерантным к псевдолиберальной пропаганде. Он привел в пример международные исследования, которые подтверждают, что в ряде стран, где особенно активно распространяется псевдолиберальная идеология, количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией среди 18-25-летних составляет уже около 20 процентов. "Псевдолиберальная идеология представляет серьезную угрозу обществу, что подтверждают международные исследования" - отметил Мдинарадзе. Он отметил, что запрет пропаганды является превентивной меры. Почему посольства финансируют пропаганду ЛГБТ* в Грузии? Депутат просит разъяснений >>"В 2017 году мы ограничили легализацию однополых браков и прямо прописали в Конституции Грузии, что брак – это союз женщины и мужчины с целью создания семьи. Несмотря на это, мы можем столкнуться с реальностью, когда нас попросят сделать так называемое законодательство о "гражданском партнерстве" - сказал Мдинарадзе. По его словам псевдолиберальная идеология выступает против общепринятых понятий, так как "мать", "отец", "муж", "жена", что неприемлемо для грузинского общества Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, лгбт