https://sputnik-georgia.ru/20240229/popytka-podorvat-suverenitet-gruzii--deputat-ob-initsiative-oppozitsii-286635051.html

Попытка подорвать суверенитет Грузии – депутат об инициативе оппозиции

Попытка подорвать суверенитет Грузии – депутат об инициативе оппозиции

Sputnik Грузия

Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Введение веттинг-контроля при назначении судей предлагают люди без самолюбия, которые пытаются подорвать суверенитет Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Оппозиция во время обсуждения судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагал проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима. Оппозиция потеряла национальное достоинство – глава парламента Грузии>>Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны. После прихода к власти "Грузинской мечты" было проведено несколько волн судебной реформы. Оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им. Оппозиционеры настаивают на том, что судебной системой управляет проправительственный клан из нескольких судей. Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, сша, тбилиси, михаил чинчаладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, валериан церцвадзе