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Оппозиция потеряла национальное достоинство – глава парламента Грузии
Оппозиция потеряла национальное достоинство – глава парламента Грузии
Глава грузинского законодательного органа назвал недобросовестными тех, кто приводит Грузии в пример Албанию, Молдову и Украину 28.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-28T12:58+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузинская оппозиция потеряла национальное достоинство и чувство государственности, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с требованием части оппозиции и неправительственных организаций предоставить решающую роль в комплектации судебной системы другим государствам. Оппозиция во время обсуждения судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагал проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров. Глава грузинского законодательного органа назвал недобросовестными тех, кто приводит Грузии в пример Албанию, Молдову и Украину. "Согласно любым исследованиям, Грузия по всем параметрам на несколько голов выше этих стран. Для Грузии приводить их в пример – это то же самое, что сравнивать гроссмейстера с новичком", – отметил Папуашвили. Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима. Это не стратегическое партнерство, а вассальное – депутат об отношении США к Грузии>>Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны. После прихода к власти "Грузинской мечты" было проведено несколько волн судебной реформы. Оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им. Оппозиционеры настаивают на том, что судебной системой управляет проправительственный клан из нескольких судей. Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, сша, шалва папуашвили, валериан церцвадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил чинчаладзе, албания
Оппозиция потеряла национальное достоинство – глава парламента Грузии
12:58 28.02.2024 (обновлено: 13:10 28.02.2024)
Глава грузинского законодательного органа назвал недобросовестными тех, кто приводит Грузии в пример Албанию, Молдову и Украину
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузинская оппозиция потеряла национальное достоинство и чувство государственности, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с требованием части оппозиции и неправительственных организаций предоставить решающую роль в комплектации судебной системы другим государствам.
Оппозиция во время обсуждения судебной реформы предложила внедрение системы т. н. веттинг-контроля, который предполагал проверку данных судей представителями НПО и посольств стран-партнеров.
"Каждому грузину ясно, что это признание несостоятельности Грузии как государства и равноценно отказу от суверенитета. Именно поэтому наш народ даст надлежащий ответ на выборах всем, кто потерял чувство государственности и национальное самоуважение нашей страны", – написал Папуашвили в соцсети.
Глава грузинского законодательного органа назвал недобросовестными тех, кто приводит Грузии в пример Албанию, Молдову и Украину.
"Согласно любым исследованиям, Грузия по всем параметрам на несколько голов выше этих стран. Для Грузии приводить их в пример – это то же самое, что сравнивать гроссмейстера с новичком", – отметил Папуашвили.
Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.
Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Обеспечение полностью свободного и непредвзятого суда является одним из главных призывов западных партнеров страны.
После прихода к власти "Грузинской мечты" было проведено несколько волн судебной реформы. Оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им.
Оппозиционеры настаивают на том, что судебной системой управляет проправительственный клан из нескольких судей.
Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.