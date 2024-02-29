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Пройти в парламент Грузии сможет лишь одна оппозиционная партия – депутат
Пройти в парламент Грузии сможет лишь одна оппозиционная партия – депутат
Sputnik Грузия
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами 29.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-29T15:35+0400
2024-02-29T15:35+0400
2024-02-29T17:35+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Из оппозиционных партий шанс преодолеть проходной барьер на предстоящих парламентских выборах и попасть в парламент одиннадцатого созыва есть только у крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", заявил депутат, член общественного движения "Сила народа" Созар Субари. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий в 5%. Для формирования парламентского большинства и далее правительства партия должна набрать более половины голосов избирателей. По словам депутата, ни одна другая партия не сможет получить такого шанса, и об этом свидетельствуют все исследования. "Почему они должны голосовать за Нику Гварамия, когда Ника Гварамия на 100% отождествляется с "Национальным движением". Те, кто хочет проголосовать за "Национальное движение", будут голосовать за "Национальное движение", – пояснил он. О том, что основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия был главным мотором "Нацдвижения" с тех, пор как партия находится в оппозиции, в том числе в условиях отсутствия ее основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, ранее заявил оппозиционный политик, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Оппозиция попытается "убрать" главу ЦИК Грузии – в СМИ просочилась скандальная информация>>Решивший заняться политикой Гварамия в преддверии парламентских выборов назвал партии, с которыми готов создать коалицию. Это "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Лело для Грузии", а также команда экс-лидера "Нацдвижения" Ники Мелия. Еще в начале февраля, спустя семь месяцев после выхода из тюрьмы, Гварамия собрал команду под названием "Ахали" ("Новая") и заявил, что работает над краткосрочной и быстрой кампанией, ориентированной на будущее. На вопрос о том, выступит ли оппозиция с единым избирательным списком, Субари ответил, что такому объединению мешает многое, в первую очередь личные амбиции. В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, созар субари, единое национальное движение, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, созар субари, единое национальное движение, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
Пройти в парламент Грузии сможет лишь одна оппозиционная партия – депутат
15:35 29.02.2024 (обновлено: 17:35 29.02.2024)
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами
ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Из оппозиционных партий шанс преодолеть проходной барьер на предстоящих парламентских выборах и попасть в парламент одиннадцатого созыва есть только у крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", заявил депутат, член общественного движения "Сила народа" Созар Субари.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий в 5%. Для формирования парламентского большинства и далее правительства партия должна набрать более половины голосов избирателей.
"То, что на самом деле все являются "нацами" (представители "Нацдвижения" – ред.), это факт. "Единое национальное движение" – это не одна конкретная партия, а она развернута примерно в десяти различных партиях. Но из этих партий только у "Нацдвижения" есть шанс преодолеть барьер", – заявил Субари в эфире телеканала "Имеди".
По словам депутата, ни одна другая партия не сможет получить такого шанса, и об этом свидетельствуют все исследования.
"Почему они должны голосовать за Нику Гварамия, когда Ника Гварамия на 100% отождествляется с "Национальным движением". Те, кто хочет проголосовать за "Национальное движение", будут голосовать за "Национальное движение", – пояснил он.
О том, что основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия был главным мотором "Нацдвижения" с тех, пор как партия находится в оппозиции, в том числе в условиях отсутствия ее основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, ранее заявил оппозиционный политик, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.
Решивший заняться политикой Гварамия в преддверии парламентских выборов назвал партии, с которыми готов создать коалицию. Это "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Лело для Грузии", а также команда экс-лидера "Нацдвижения" Ники Мелия. Еще в начале февраля, спустя семь месяцев после выхода из тюрьмы, Гварамия собрал команду под названием "Ахали" ("Новая") и заявил, что работает над краткосрочной и быстрой кампанией, ориентированной на будущее.
На вопрос о том, выступит ли оппозиция с единым избирательным списком, Субари ответил, что такому объединению мешает многое, в первую очередь личные амбиции.
"Если будет единый список, то начнется упорная битва за место в этом списке, они заживо сожрут друг друга. Трудно прийти к соглашению, кто из этих 30 человек попадет (в список – ред.). У нас очень много примеров амбиций и просчетов... Эти амбиции и неверные расчеты мешают им предпринимать рациональные шаги", – подчеркну Субари.
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".