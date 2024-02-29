https://sputnik-georgia.ru/20240229/preodolet-barer-na-vyborakh-v-gruzii-smozhet-lish-natsdvizhenie---deputat-286639613.html

Пройти в парламент Грузии сможет лишь одна оппозиционная партия – депутат

Пройти в парламент Грузии сможет лишь одна оппозиционная партия – депутат

Sputnik Грузия

В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T15:35+0400

2024-02-29T15:35+0400

2024-02-29T17:35+0400

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выборы

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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Из оппозиционных партий шанс преодолеть проходной барьер на предстоящих парламентских выборах и попасть в парламент одиннадцатого созыва есть только у крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", заявил депутат, член общественного движения "Сила народа" Созар Субари. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий в 5%. Для формирования парламентского большинства и далее правительства партия должна набрать более половины голосов избирателей. По словам депутата, ни одна другая партия не сможет получить такого шанса, и об этом свидетельствуют все исследования. "Почему они должны голосовать за Нику Гварамия, когда Ника Гварамия на 100% отождествляется с "Национальным движением". Те, кто хочет проголосовать за "Национальное движение", будут голосовать за "Национальное движение", – пояснил он. О том, что основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия был главным мотором "Нацдвижения" с тех, пор как партия находится в оппозиции, в том числе в условиях отсутствия ее основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, ранее заявил оппозиционный политик, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Оппозиция попытается "убрать" главу ЦИК Грузии – в СМИ просочилась скандальная информация>>Решивший заняться политикой Гварамия в преддверии парламентских выборов назвал партии, с которыми готов создать коалицию. Это "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Лело для Грузии", а также команда экс-лидера "Нацдвижения" Ники Мелия. Еще в начале февраля, спустя семь месяцев после выхода из тюрьмы, Гварамия собрал команду под названием "Ахали" ("Новая") и заявил, что работает над краткосрочной и быстрой кампанией, ориентированной на будущее. На вопрос о том, выступит ли оппозиция с единым избирательным списком, Субари ответил, что такому объединению мешает многое, в первую очередь личные амбиции. В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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