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Рейтинги подтверждают свободу экономики Грузии – первый вице-премьер
Рейтинги подтверждают свободу экономики Грузии – первый вице-премьер
Sputnik Грузия
Политика правительства также направлена на обеспечение экономического роста, стабильности и предсказуемости в стране, заявил вице-премьер 29.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Позиция Грузии в "Индексе экономической свободы" свидетельствует о свободной среде для бизнеса и способствует экономическому прогрессу, заявил первый вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили. Согласно "Индексу экономической свободы" 2024 года Heritage Foundation, Грузия поднялась на 3 позиции в рейтинге и заняла 32 позицию среди 184 стран. По словам Давиташвили, политика правительства также направлена на обеспечение экономического роста, стабильности и предсказуемости в стране. "Важно создать соответствующую среду. И правительство пытается улучшить условия по всем направлениям, чтобы сделать Грузию еще более привлекательной и сохранить тот высокий экономический рост, который у нас был в предыдущие годы", – сказал Давиташвили. Согласно "Индексу экономической свободы", Грузия занимает 32 место среди 184 стран мира со статусом "умеренно свободной" и 19 место среди 44 стран европейского региона с показателем 68,4. Общий балл Грузии превышает средний балл как по региону (67,2 балла), так и средний мировой показатель (58,6 балла). Рост ВВП, низкая безработица, высокая занятость – прогноз для Грузии от Минэкономики >>Грузия опережает страны-члены ЕС: Словакию, Хорватию, Польшу, Словению, Бельгию, Мальту, Румынию, Испанию, Францию, Венгрию, Италию, Грецию и 7 стран-кандидатов в ЕС. В оценке Фонда "Наследие" отмечается, что, "несмотря на сложную внешнюю и политическую обстановку, экономика Грузии развивается достаточно хорошо в ключевых областях политики". Были проведены реформы для повышения эффективности регулирования, а политика открытого рынка поддерживалась наряду с низкими налоговыми ставками. Экономика продемонстрировала высокий уровень устойчивости".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, heritage foundation, индекс экономической свободы
Рейтинги подтверждают свободу экономики Грузии – первый вице-премьер
23:18 29.02.2024 (обновлено: 23:29 29.02.2024)
Политика правительства также направлена на обеспечение экономического роста, стабильности и предсказуемости в стране, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Позиция Грузии в "Индексе экономической свободы" свидетельствует о свободной среде для бизнеса и способствует экономическому прогрессу, заявил первый вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили.
Согласно "Индексу экономической свободы" 2024 года Heritage Foundation, Грузия поднялась на 3 позиции в рейтинге и заняла 32 позицию среди 184 стран.
"Грузия является одним из лидеров по свободе торговли, а по финансовой свободе наша страна занимает второе место в мире. Это свидетельствует о том, что в Грузии существует свободная среда для ведения бизнеса, что способствует экономическому прогрессу", – сказал министр.
По словам Давиташвили, политика правительства также направлена на обеспечение экономического роста, стабильности и предсказуемости в стране.
"Важно создать соответствующую среду. И правительство пытается улучшить условия по всем направлениям, чтобы сделать Грузию еще более привлекательной и сохранить тот высокий экономический рост, который у нас был в предыдущие годы", – сказал Давиташвили.
Согласно "Индексу экономической свободы", Грузия занимает 32 место среди 184 стран мира со статусом "умеренно свободной" и 19 место среди 44 стран европейского региона с показателем 68,4. Общий балл Грузии превышает средний балл как по региону (67,2 балла), так и средний мировой показатель (58,6 балла).
Грузия опережает страны-члены ЕС: Словакию, Хорватию, Польшу, Словению, Бельгию, Мальту, Румынию, Испанию, Францию, Венгрию, Италию, Грецию и 7 стран-кандидатов в ЕС.
В оценке Фонда "Наследие" отмечается, что, "несмотря на сложную внешнюю и политическую обстановку, экономика Грузии развивается достаточно хорошо в ключевых областях политики". Были проведены реформы для повышения эффективности регулирования, а политика открытого рынка поддерживалась наряду с низкими налоговыми ставками. Экономика продемонстрировала высокий уровень устойчивости".