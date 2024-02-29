https://sputnik-georgia.ru/20240229/rost-vvp-nizkaya-bezrabotitsa-vysokaya-zanyatost--prognoz-dlya-gruzii-ot-minekonomiki-286648102.html

Рост ВВП, низкая безработица, высокая занятость – прогноз для Грузии от Минэкономики

Рост ВВП, низкая безработица, высокая занятость – прогноз для Грузии от Минэкономики

Sputnik Грузия

Грузия продолжает демонстрировать хорошие показатели экономического роста, считает замминистра 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T22:31+0400

2024-02-29T22:31+0400

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ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Экономика Грузии будет расти еще больше в последующие месяцы, снизится безработица и увеличится занятость населения, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Михаил Дундуа. В Грузии продолжается рост экономики. Реальный экономический рост в январе 2024 года, по предварительным данным Национальной службы статистики "Сакстат", составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, а в 2023-м – 7,5%.Экономика Грузии продолжает расти – статистика за январь >> Рекордное число занятых и низкая безработица фиксировались в Грузии в течение всего 2023 года. Согласно данным статистики, уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2023 года составил 15,3%, что на 0,3 процентного пункта меньше показателя за третий квартал 2023 года. Кроме того, число занятых в 2023 году выросло на 51 тысячу и составило 1,3 миллиона человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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