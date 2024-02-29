https://sputnik-georgia.ru/20240229/rost-vvp-nizkaya-bezrabotitsa-vysokaya-zanyatost--prognoz-dlya-gruzii-ot-minekonomiki-286648102.html
Рост ВВП, низкая безработица, высокая занятость – прогноз для Грузии от Минэкономики
Рост ВВП, низкая безработица, высокая занятость – прогноз для Грузии от Минэкономики
Sputnik Грузия
Грузия продолжает демонстрировать хорошие показатели экономического роста, считает замминистра 29.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-29T22:31+0400
2024-02-29T22:31+0400
2024-02-29T22:56+0400
экономика
грузия
новости
михаил дундуа
статистика
безработица
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24188/90/241889038_0:159:2048:1312_1920x0_80_0_0_05f9f6e7e22fca944443065add26f731.jpg
ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Экономика Грузии будет расти еще больше в последующие месяцы, снизится безработица и увеличится занятость населения, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Михаил Дундуа. В Грузии продолжается рост экономики. Реальный экономический рост в январе 2024 года, по предварительным данным Национальной службы статистики "Сакстат", составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, а в 2023-м – 7,5%.Экономика Грузии продолжает расти – статистика за январь >> Рекордное число занятых и низкая безработица фиксировались в Грузии в течение всего 2023 года. Согласно данным статистики, уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2023 года составил 15,3%, что на 0,3 процентного пункта меньше показателя за третий квартал 2023 года. Кроме того, число занятых в 2023 году выросло на 51 тысячу и составило 1,3 миллиона человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24188/90/241889038_567:145:1900:1145_1920x0_80_0_0_58bedc0e2512767d1e646e50b32e5013.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, михаил дундуа, статистика, безработица
экономика, грузия, новости, михаил дундуа, статистика, безработица
Рост ВВП, низкая безработица, высокая занятость – прогноз для Грузии от Минэкономики
22:31 29.02.2024 (обновлено: 22:56 29.02.2024)
Грузия продолжает демонстрировать хорошие показатели экономического роста, считает замминистра
ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Экономика Грузии будет расти еще больше в последующие месяцы, снизится безработица и увеличится занятость населения, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Михаил Дундуа.
В Грузии продолжается рост экономики. Реальный экономический рост в январе 2024 года, по предварительным данным Национальной службы статистики "Сакстат", составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
"В прошлом году темпы экономического роста были на уровне 7,5%, в 2022 году экономический рост был зафиксирован на уровне 11%. Это свидетельствует о том, что Грузия продолжает демонстрировать хорошие показатели экономического роста. Уверен, что в ближайшие месяцы будет более высокий экономический рост, низкая безработица и высокая занятость", – сказал Дундуа журналистам.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, а в 2023-м – 7,5%.
Рекордное число занятых и низкая безработица фиксировались в Грузии в течение всего 2023 года.
Согласно данным статистики, уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2023 года составил 15,3%, что на 0,3 процентного пункта меньше показателя за третий квартал 2023 года. Кроме того, число занятых в 2023 году выросло на 51 тысячу и составило 1,3 миллиона человек.