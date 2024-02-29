https://sputnik-georgia.ru/20240229/v-batumi-poyavitsya-zhiloy-kompleks-s--semyu-neboskrebami-286630618.html

В Батуми появится жилой комплекс с семью небоскребами

В Батуми появится жилой комплекс с семью небоскребами

Sputnik Грузия

На территории комплекса будут коммерческие помещения, сквер и паркинг 29.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Сакребуло (горсобрание) Батуми выдало разрешение на строительство жилого комплекса с семью небоскребами на улице Кахабери, в 30 минутах ходьбы от моря. Планируется строительство зданий высотой от 141 до 90 метров. Гостиница на 560 номеров расположится в 37-этажном здании. В остальных зданиях, минимальное количество этажей в которых будет 30, а максимальное – 38, в целом будет 2 445 квартир. На территории комплекса будут коммерческие помещения, сквер и паркинг. Как отметили проектировщики, новый жилой комплекс не только увеличит жилой фонд города, но и превратит слабо развитую часть города в функциональную единицу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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грузия, новости, экономика, батуми