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Выявлена компания, которая разработала лучший дизайн аэропорта в Телави
Выявлена компания, которая разработала лучший дизайн аэропорта в Телави
Sputnik Грузия
Новый современный аэропорт будет построен на территории старого аэродрома в городе Телави и примет первых пассажиров в 2024 году 29.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-29T16:54+0400
2024-02-29T16:54+0400
2024-02-29T17:11+0400
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ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Компания ООО "Хмаладзе Архитекторы" выиграла конкурс на концептуальный дизайн и проектирование нового терминала аэропорта города Телави (регион Кахети) через единую электронную систему государственных закупок, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Новый современный аэропорт будет построен на территории старого аэродрома в городе Телави и примет первых пассажиров в 2024 году. Генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе уже подписал договор с основателем компании "Хмаладзе Архитекторы", архитектором Георгием Хмаладзе. Всего в конкурсе приняли участие 13 компаний, из которых лучшим концептуально-дизайнерским проектом жюри назвало работу архитектора Георгия Хмаладзе. Согласно условиям конкурса, участник должен был иметь опыт работы в сфере проектирования не менее 3-х последних лет. Конкурсант также должен иметь опыт подготовки проектной документации многофункционального общественного здания площадью более 4,5 тысячи квадратных метров, спроектировавший хотя бы одно многофункциональное общественное здание. Компания "Хмаладзе Архитекторы" представила концептуальный и схематический проект аэропорта Телави. Среди них дизайн экстерьера с тремя видами, схематическое внутреннее пространственное планирование зданий, схематический дизайн интерьера зданий и рендеры ландшафта. Инвестиции, необходимые для развития аэропорта Телави, по первоначальной оценке, составляют 25 миллионов лари. Как ранее заявил экс-премьер Ираклий Гарибашвили, новый аэропорт послужит развитию внутренних рейсов в Грузии и будет удобен не только для местных жителей, но и для туристов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, туризм, телави, аэропорт, объединение аэропортов грузии
Выявлена компания, которая разработала лучший дизайн аэропорта в Телави
16:54 29.02.2024 (обновлено: 17:11 29.02.2024)
Новый современный аэропорт будет построен на территории старого аэродрома в городе Телави и примет первых пассажиров в 2024 году
ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Компания ООО "Хмаладзе Архитекторы" выиграла конкурс на концептуальный дизайн и проектирование нового терминала аэропорта города Телави (регион Кахети) через единую электронную систему государственных закупок, сообщили в Объединении аэропортов Грузии.
Новый современный аэропорт будет построен на территории старого аэродрома в городе Телави и примет первых пассажиров в 2024 году.
Генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе уже подписал договор с основателем компании "Хмаладзе Архитекторы", архитектором Георгием Хмаладзе.
Всего в конкурсе приняли участие 13 компаний, из которых лучшим концептуально-дизайнерским проектом жюри назвало работу архитектора Георгия Хмаладзе.
Согласно условиям конкурса, участник должен был иметь опыт работы в сфере проектирования не менее 3-х последних лет. Конкурсант также должен иметь опыт подготовки проектной документации многофункционального общественного здания площадью более 4,5 тысячи квадратных метров, спроектировавший хотя бы одно многофункциональное общественное здание.
Компания "Хмаладзе Архитекторы" представила концептуальный и схематический проект аэропорта Телави. Среди них дизайн экстерьера с тремя видами, схематическое внутреннее пространственное планирование зданий, схематический дизайн интерьера зданий и рендеры ландшафта.
Инвестиции, необходимые для развития аэропорта Телави, по первоначальной оценке, составляют 25 миллионов лари.
Как ранее заявил экс-премьер Ираклий Гарибашвили, новый аэропорт послужит развитию внутренних рейсов в Грузии и будет удобен не только для местных жителей, но и для туристов.