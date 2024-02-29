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Зарезал жену на глазах у детей на востоке Грузии - суд вынес приговор

Зарезал жену на глазах у детей на востоке Грузии - суд вынес приговор

Sputnik Грузия

Суд признал задержанного виновным в убийстве члена семьи по гендерному признаку с особой жестокостью 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T01:01+0400

2024-02-29T01:01+0400

2024-02-29T01:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Руставский городской суд приговорил к высшей мере наказания – бессрочному заключению, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью жены на глазах у несовершеннолетних детей, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Преступление произошло в Болниси (регион Квемо Картли) 26 сентября 2023 года на почве ревности и мести. Мужчина нанес жене множественные ранения ножом. Женщина скончалась на месте. Суд признал задержанного виновным в убийстве члена семьи по гендерному признаку с особой жестокостью. С момента задержания 30 сентября мужчина находится в заключении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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