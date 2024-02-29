https://sputnik-georgia.ru/20240229/zarezal-zhenu-na-glazakh-u-detey-na-vostoke-gruzii---sud-vynes-prigovor-286630754.html
Зарезал жену на глазах у детей на востоке Грузии - суд вынес приговор
Зарезал жену на глазах у детей на востоке Грузии - суд вынес приговор
Sputnik Грузия
Суд признал задержанного виновным в убийстве члена семьи по гендерному признаку с особой жестокостью 29.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-29T01:01+0400
2024-02-29T01:01+0400
2024-02-29T01:01+0400
происшествия
грузия
новости
болниси
квемо картли
убийство
суд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23532/59/235325988_185:220:2876:1734_1920x0_80_0_0_1f91dc63e0f212116a551a141dc0ae90.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Руставский городской суд приговорил к высшей мере наказания – бессрочному заключению, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью жены на глазах у несовершеннолетних детей, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Преступление произошло в Болниси (регион Квемо Картли) 26 сентября 2023 года на почве ревности и мести. Мужчина нанес жене множественные ранения ножом. Женщина скончалась на месте. Суд признал задержанного виновным в убийстве члена семьи по гендерному признаку с особой жестокостью. С момента задержания 30 сентября мужчина находится в заключении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
болниси
квемо картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23532/59/235325988_442:190:2501:1734_1920x0_80_0_0_ab0e6d3486943f761fd300ef380568d1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, болниси, квемо картли, убийство, суд
происшествия, грузия, новости, болниси, квемо картли, убийство, суд
Зарезал жену на глазах у детей на востоке Грузии - суд вынес приговор
Суд признал задержанного виновным в убийстве члена семьи по гендерному признаку с особой жестокостью
ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Руставский городской суд приговорил к высшей мере наказания – бессрочному заключению, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью жены на глазах у несовершеннолетних детей, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Преступление произошло в Болниси (регион Квемо Картли) 26 сентября 2023 года на почве ревности и мести. Мужчина нанес жене множественные ранения ножом. Женщина скончалась на месте.
Суд признал задержанного виновным в убийстве члена семьи по гендерному признаку с особой жестокостью.
С момента задержания 30 сентября мужчина находится в заключении.