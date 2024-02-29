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Зверское убийство девушки в Тбилиси: подозреваемый задержан
Зверское убийство девушки в Тбилиси: подозреваемый задержан
Sputnik Грузия
По предварительной информации, задержанный является родственником девушки 29.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-29T11:01+0400
2024-02-29T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Грузинские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 21-летней девушки в поселке Лило на окраине Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии.Предполагаемый преступник является ровесником жертвы. Он был задержан по горячим следам спустя несколько часов после обнаружения тела жертвы.Следствие идет по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Тело девушки было найдено в канаве 28 февраля в поселении Лило (окраина Тбилиси). По данным СМИ, руки жертвы были завязаны проволокой, а в области груди и горла было множество ножевых ранений. Девушку опознал отец, она была жительницей села Цинубани. Правоохранители нашли мобильный телефон убитой девушки. Предположительно, именно с помощью него полиция смогла выйти на подозреваемого в убийстве. По предварительной информации, задержанный является родственником девушки. Причина убийства неизвестна. Следствие работает над несколькими версиями, в том числе месть. В грузинских СМИ распространилась информация и о том, что предполагаемый убийца вымогал деньги у девушки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство, преступность в грузии
Зверское убийство девушки в Тбилиси: подозреваемый задержан
11:01 29.02.2024 (обновлено: 11:40 29.02.2024)
По предварительной информации, задержанный является родственником девушки
ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Грузинские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 21-летней девушки в поселке Лило на окраине Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии.
Предполагаемый преступник является ровесником жертвы. Он был задержан по горячим следам спустя несколько часов после обнаружения тела жертвы.
Следствие идет по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
Тело девушки было найдено в канаве 28 февраля в поселении Лило (окраина Тбилиси). По данным СМИ, руки жертвы были завязаны проволокой, а в области груди и горла было множество ножевых ранений. Девушку опознал отец, она была жительницей села Цинубани.
Правоохранители нашли мобильный телефон убитой девушки. Предположительно, именно с помощью него полиция смогла выйти на подозреваемого в убийстве.
По предварительной информации, задержанный является родственником девушки.
Причина убийства неизвестна. Следствие работает над несколькими версиями, в том числе месть. В грузинских СМИ распространилась информация и о том, что предполагаемый убийца вымогал деньги у девушки.