https://sputnik-georgia.ru/20240301/fariseystvo-ili-neobkhodimost-pochemu-v-gruzii-zagovorili-o-zaprete-lgbt-propagandy-286657460.html

Фарисейство или необходимость? Почему в Грузии заговорили о запрете ЛГБТ*-пропаганды

Фарисейство или необходимость? Почему в Грузии заговорили о запрете ЛГБТ*-пропаганды

Sputnik Грузия

Вопрос возможного запрета ЛГБТ*-пропаганды в Грузии вызвал ажиотаж в обществе 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T15:21+0400

2024-03-01T15:21+0400

2024-03-01T16:15+0400

политика

грузия

новости

гурам мачарашвили

мамука мдинарадзе

ираклий кобахидзе

лгбт

лгбт-сообщество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/02/268122941_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f0373afda0bd523c37d92e7b46a38542.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Представители грузинской оппозиции не видят необходимости принятия закона о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии и называют анонсированную правящей партией подготовку законодательной инициативе фарисейством, в то время как в "Грузинской мечте" утверждают, что для противостояния пропаганды ЛГБТ необходимо использовать законодательные механизмы. О том, что "Грузинская мечта" готовит инициативу о запрете ЛГБТ-пропаганды, накануне заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Как отметил Мдинарадзе, инициатива защитит общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий". По его словам, законопроект будет подготовлен и внесен в парламент в ближайшие две недели. Позиция премьераПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает логичным инициативу правящей партии.Власти хотят защитить общество от подобного развития событий."Это абсолютно понятно. Остальное посмотрим. Законопроект должен быть подготовлен согласно принципам второй главы Конституции Грузии (основные права человека – ред.). Это для нас главный определяющий принцип", – сказал Кобахидзе журналистам.Аргументы "Мечты"Законодательная инициатива правящей команды подразумевает регулирование вопроса с соблюдением основных прав человека, которые гарантированы Конституцией Грузии, заявил председатель комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе. "Это вопрос, который требует очень серьезного обсуждения, после которого мы поговорим о конкретном законопроекте. На данном этапе важно, чтобы мы попытались отличить, что является защитой прав, а что – пропагандой неприемлемых для общества ценностей, особенно когда вопрос касается интересов несовершеннолетних", – заявил Сарджвеладзе. Почему посольства финансируют пропаганду ЛГБТ* в Грузии? Депутат просит разъяснений >>Проводить ЛГБТ*-пропаганду в Грузии нельзя, заявил в свою очередь депутат, член общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили."Это катастрофа, что они проникли в психологию детей и, оказывается, говорят детям, что родители – это не только мама и папа, а папа и папа тоже могут быть родителями, и такая негрузинская и бесчеловечная традиция, естественно, будет неприемлема, и именно это и будет регулироваться этим законом", – заявил Мачарашвили. Аргументы против Никто не просит страну легализовать однополые браки, поэтому нет необходимости принимать закон, заявила независимый депутат Теона Акубардия. Кроме того, как отметила Акубардия, в Конституции уже указано, что в Грузии разрешен только брак между мужчиной и женщиной. Между тем депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе увидел связь между инициированием данного законопроекта и приближением парламентских выборов, которые пройдут в стране осенью 2014 года. "Я бы назвал эту инициативу инициативой отчаянных фарисеев. Сейчас приближаются выборы, и им понадобились голоса прихожан церкви... Это фарисейство перед выборами ничего не принесет", – заявил Манджгаладзе журналистам. Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*.* признано в России экстремистским движением и запрещеноПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, лгбт, лгбт-сообщество