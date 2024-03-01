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Грузия между США и Китаем – власти нацелены на укрепление отношений

Грузия между США и Китаем – власти нацелены на укрепление отношений

Sputnik Грузия

Грузия надеется не только на безвизовый режим с США, но и на установление прямого авиасообщения и подписание соглашения о свободной торговле, заявил премьер 01.03.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Власти Грузии уверены в пользе безвизового режима с Китаем в рамках укрепления стратегического партнерства с этой страной. Тема отношений с Китаем активно обсуждается на фоне активности со стороны США, которые вновь заговорили об укреплении стратегического партнерства с Грузией. Грузия на данный момент единственная страна на Южном Кавказе, которая является стратегическим партнером как США, так и Китая. Безвизовый режим будет способствовать развитию бизнеса, развитию экономических, культурных связей во всех сферах, добавил он. По мнению заместителя министра экономики Мариам Квривишвили, отмена визового режима между Грузией и Китаем является важным стимулом для авиакомпаний увеличить частоту полетов и, с другой стороны, привлечь больше китайских авиакомпаний. Как отметила Квривишвили, увеличение частоты рейсов приведет в Грузию больше туристов из Китая, а китайская сторона также предпринимает важные шаги в направлении Грузии. Китай вводит безвизовый режим для граждан Грузии>>"Отмена визового режима с Китаем способствует увеличению потока пассажиров между двумя странами, в том числе туристического, что является важным стимулом для авиакомпаний увеличивать частоты, с одной стороны, и привлекать больше китайских авиакомпаний – с другой, чтобы во всех трех международных аэропортах Грузии было больше рейсов по различным направлениям Китая", – сказала Мариам Квривишвили. А что же с США Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Грузии важно такими же или схожими темпами развивать связи с другим стратегическим партнером – США. "Конечно, было бы очень хорошо, если бы США ввели безвизовый режим для граждан Грузии, тем более что это не создаст никаких проблем с точки зрения миграционной политики страны, я говорю о миграционной политике США", – сказал Кобахидзе. По его словам, Грузия надеется не только на безвизовый режим, но и на установление прямого авиасообщения и подписание соглашения о свободной торговле. Важность смягчения визовой политики отметила и замминистра экономики Мариам Квривишвили. По ее словам, главным приоритетом правительства Грузии является прямое авиасообщение с США, и этому поможет смягчение визовой политики, так как это увеличит пассажиропоток.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, китай, сша, ираклий кобахидзе, мариам квривишвили, туризм, авиасообщение в грузии, политика