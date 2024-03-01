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Грузия между США и Китаем – власти нацелены на укрепление отношений
Грузия между США и Китаем – власти нацелены на укрепление отношений
Sputnik Грузия
Грузия надеется не только на безвизовый режим с США, но и на установление прямого авиасообщения и подписание соглашения о свободной торговле, заявил премьер 01.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-01T22:13+0400
2024-03-01T22:13+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Власти Грузии уверены в пользе безвизового режима с Китаем в рамках укрепления стратегического партнерства с этой страной. Тема отношений с Китаем активно обсуждается на фоне активности со стороны США, которые вновь заговорили об укреплении стратегического партнерства с Грузией. Грузия на данный момент единственная страна на Южном Кавказе, которая является стратегическим партнером как США, так и Китая. Безвизовый режим будет способствовать развитию бизнеса, развитию экономических, культурных связей во всех сферах, добавил он. По мнению заместителя министра экономики Мариам Квривишвили, отмена визового режима между Грузией и Китаем является важным стимулом для авиакомпаний увеличить частоту полетов и, с другой стороны, привлечь больше китайских авиакомпаний. Как отметила Квривишвили, увеличение частоты рейсов приведет в Грузию больше туристов из Китая, а китайская сторона также предпринимает важные шаги в направлении Грузии. Китай вводит безвизовый режим для граждан Грузии>>"Отмена визового режима с Китаем способствует увеличению потока пассажиров между двумя странами, в том числе туристического, что является важным стимулом для авиакомпаний увеличивать частоты, с одной стороны, и привлекать больше китайских авиакомпаний – с другой, чтобы во всех трех международных аэропортах Грузии было больше рейсов по различным направлениям Китая", – сказала Мариам Квривишвили. А что же с США Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Грузии важно такими же или схожими темпами развивать связи с другим стратегическим партнером – США. "Конечно, было бы очень хорошо, если бы США ввели безвизовый режим для граждан Грузии, тем более что это не создаст никаких проблем с точки зрения миграционной политики страны, я говорю о миграционной политике США", – сказал Кобахидзе. По его словам, Грузия надеется не только на безвизовый режим, но и на установление прямого авиасообщения и подписание соглашения о свободной торговле. Важность смягчения визовой политики отметила и замминистра экономики Мариам Квривишвили. По ее словам, главным приоритетом правительства Грузии является прямое авиасообщение с США, и этому поможет смягчение визовой политики, так как это увеличит пассажиропоток.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, китай, сша, ираклий кобахидзе, мариам квривишвили, туризм, авиасообщение в грузии, политика
грузия, новости, экономика, китай, сша, ираклий кобахидзе, мариам квривишвили, туризм, авиасообщение в грузии, политика
Грузия между США и Китаем – власти нацелены на укрепление отношений
22:13 01.03.2024 (обновлено: 22:44 01.03.2024)
Грузия надеется не только на безвизовый режим с США, но и на установление прямого авиасообщения и подписание соглашения о свободной торговле, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Власти Грузии уверены в пользе безвизового режима с Китаем в рамках укрепления стратегического партнерства с этой страной.
Тема отношений с Китаем активно обсуждается на фоне активности со стороны США, которые вновь заговорили об укреплении стратегического партнерства с Грузией. Грузия на данный момент единственная страна на Южном Кавказе, которая является стратегическим партнером как США, так и Китая.
"Что касается Китая, то в прошлом году мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве и постепенно пытаемся воплотить его в практические результаты. Следующим шагом, который мы сделали за последние дни, стал безвизовый режим. Китай принял решение о введении безвизового режима на основе консультаций. Этому предшествовало наше аналогичное решение", – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Безвизовый режим будет способствовать развитию бизнеса, развитию экономических, культурных связей во всех сферах, добавил он.
По мнению заместителя министра экономики Мариам Квривишвили, отмена визового режима между Грузией и Китаем является важным стимулом для авиакомпаний увеличить частоту полетов и, с другой стороны, привлечь больше китайских авиакомпаний.
Как отметила Квривишвили, увеличение частоты рейсов приведет в Грузию больше туристов из Китая, а китайская сторона также предпринимает важные шаги в направлении Грузии.
"Отмена визового режима с Китаем способствует увеличению потока пассажиров между двумя странами, в том числе туристического, что является важным стимулом для авиакомпаний увеличивать частоты, с одной стороны, и привлекать больше китайских авиакомпаний – с другой, чтобы во всех трех международных аэропортах Грузии было больше рейсов по различным направлениям Китая", – сказала Мариам Квривишвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Грузии важно такими же или схожими темпами развивать связи с другим стратегическим партнером – США.
"Конечно, было бы очень хорошо, если бы США ввели безвизовый режим для граждан Грузии, тем более что это не создаст никаких проблем с точки зрения миграционной политики страны, я говорю о миграционной политике США", – сказал Кобахидзе.
По его словам, Грузия надеется не только на безвизовый режим, но и на установление прямого авиасообщения и подписание соглашения о свободной торговле.
"По всем этим направлениям у нас сегодня практически нулевая ситуация. Если мы увидим положительную динамику, это можно только приветствовать", – сказал Кобахидзе.
Важность смягчения визовой политики отметила и замминистра экономики Мариам Квривишвили.
По ее словам, главным приоритетом правительства Грузии является прямое авиасообщение с США, и этому поможет смягчение визовой политики, так как это увеличит пассажиропоток.