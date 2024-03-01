https://sputnik-georgia.ru/20240301/ofitsery-minoborony-frg-obsuzhdali-udar-po-krymskomu-mostu---opublikovana-zapis-peregovorov-286657811.html

Офицеры Минобороны ФРГ обсуждали удар по Крымскому мосту – опубликована запись переговоров

Офицеры Минобороны ФРГ обсуждали удар по Крымскому мосту – опубликована запись переговоров

Sputnik Грузия

Участники разговора обсуждают, как им нанести удар, чтобы подозрение не пало на Германию 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T15:58+0400

2024-03-01T15:58+0400

2024-03-01T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Текст разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus, опубликовал главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.Разговор немецких офицеров, запись которого длится 40 минут, об атаке на Крымский мост состоялся 19 февраля. Диалог вели начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.Участники разговора обсуждают, как им нанести удар, чтобы подозрение не пало на Германию. При этом на записи можно услышать подтверждение давнего участия британцев и французов в конфликте, добавляет главредОдин из офицеров упоминал планирующуюся поездку на Украину 21 февраля для координации ударов по российским объектам. Чтобы "не выглядеть стороной конфликта", немецкие офицеры предлагали направить на Украину производителя ракет Taurus для настройки боевого применения, а не военных специалистов. Один из участников разговора засомневался, получится ли удар по мосту эффективным, и задал вопрос, а сколько ракет на него уйдет: "Для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет".Симоньян подчеркнула, что обращается с официальным журналистским запросом по этой ситуации к послу Германии в Москве, министру иностранных дел ФРГ и лично к канцлеру Олафу Шольцу.В минувший вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия не будет передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. С таким заявлением он выступил после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании очередной, девятой по счету коалиции по оказанию помощи киевскому режиму – для поставок ракет среднего и дальнего радиуса действия.Как свидетельствую данные Кильского института мировой экономики, на помощь Украине в 2023 году Германия направила около 11,8 миллиарда евро. Всего за последние два года выделенная Берлином сумма превысила 17 миллиардов.ФРГ является третьим по объемам донором Киева после США и Британии. При этом Берлин делает заявления о недопустимости прямого участия в конфликте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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