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Президент Грузии опустилась до нападок на Патриарха – один из лидеров "Грузинской мечты"
Президент Грузии опустилась до нападок на Патриарха – один из лидеров "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
Она позволила себе то, что позволяла себе лишь часть радикальной оппозиции – несколько человек, заявил депутат 01.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-01T00:21+0400
2024-03-01T00:21+0400
2024-03-01T01:15+0400
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единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
католикос-патриарх всея грузии илия ii
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили опустилась до нападок на Католикос-Патриарха всея Грузии Илию II и позволила себе непозволительное, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Президент Грузии во время своего выступления в Лондоне заявила, что ситуация в грузинской православной церковью сложна и одна из главных причин этого – слабость патриарха. Также она отметила, что верит в то, что грузинская церковь сможет выбрать прогрузинского и проевропейского патриарха, а не пророссийского. Он назвал слова Зурабишвили "грязью" и отметил, что такие высказывания непозволительны. "Это, мягко говоря, грязь, если комментировать подобное, можно использовать только это слово, так как она позволила себе то, что позволяла себе лишь часть радикальной оппозиции – несколько человек", – сказал Мдинарадзе. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она помимо всего прочего обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Президент Грузии руководствуется своими амбициями – депутат о поездке Зурабишвили в Мюнхен >> Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Президент Грузии опустилась до нападок на Патриарха – один из лидеров "Грузинской мечты"
00:21 01.03.2024 (обновлено: 01:15 01.03.2024)
Она позволила себе то, что позволяла себе лишь часть радикальной оппозиции – несколько человек, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили опустилась до нападок на Католикос-Патриарха всея Грузии Илию II и позволила себе непозволительное, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Президент Грузии во время своего выступления в Лондоне заявила, что ситуация в грузинской православной церковью сложна и одна из главных причин этого – слабость патриарха. Также она отметила, что верит в то, что грузинская церковь сможет выбрать прогрузинского и проевропейского патриарха, а не пророссийского.
"Факт на лицо, госпожа опустилась до нападок на Патриарха. При живом человеке, который должен жить долго, и мы желаем ему здоровья, говорит о его замене, его слабости и намекает в контексте на разницу проевропейского и российского правления в патриархии", – сказал Мдинарадзе.
Он назвал слова Зурабишвили "грязью" и отметил, что такие высказывания непозволительны.
"Это, мягко говоря, грязь, если комментировать подобное, можно использовать только это слово, так как она позволила себе то, что позволяла себе лишь часть радикальной оппозиции – несколько человек", – сказал Мдинарадзе.
Президент Грузии и правящая партия
Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности.
Первые, сначала осторожные попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.
После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она помимо всего прочего обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.
Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.
В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.
В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".