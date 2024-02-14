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Президент Грузии руководствуется своими амбициями – депутат о поездке Зурабишвили в Мюнхен

Президент Грузии руководствуется своими амбициями – депутат о поездке Зурабишвили в Мюнхен

Зурабишвили вновь планирует зарубежную поездку без согласия правительства 14.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-14T13:33+0400

2024-02-14T13:33+0400

2024-02-14T14:18+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Планы президента Грузии Саломе Зурабишвили отправиться на Мюнхенскую конференцию без одобрения правительства говорят о том, что она руководствуется не государственными интересами, а своими амбициями, заявила депутат парламента, член общественного движения "Сила народа" Эка Сепашвили.По данным президентской администрации, Зурабишвили получила официальное приглашение и намерена принять участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля. В администрации правительства сказали, что президент не обращалась за согласием на участие в конференции, как того требует Конституция. По ее словам, президента волнуют лишь личные амбиции. "Когда вы являетесь президентом страны, от вас в первую очередь требуется соблюдение Конституции. А ее поведение только подтверждает, что она беспокоится только о своих личных амбициях", - сказала Сепашвили.Она напомнила о запушенной правящей партией "Грузинская мечта" процедуре импичмента, в рамках которой суд подтвердил нарушением президентом Конституции. В заключении суда было сказано, что Зурабишвили не должна была совершать зарубежные визит без одобрения правительства."Хоть мы и знали, что голосов не хватит, мы запустили процедуру импичмента, что было ответом правящей команды на то, что мы не считаем нарушение Конституции оправданным поступком для президента", – сказала Сепашвили. "Очередная люстрация" – депутат о призыве президента Грузии к оппозиции>>Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Мюнхене. Форум собирает мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной политики. По данным СМИ, правительство Грузии будет представлено на Мюнхенской конференции делегацией под руководством министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Президента Грузии раскритиковали за то, что она не поздравила Алиева с победой на выборах>>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, илья дарчиашвили, единое национальное движение