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В Грузии установлены новые цены на посещение Национальных парков
В Грузии установлены новые цены на посещение Национальных парков
Sputnik Грузия
Охраняемые территории Грузии пользуются большой популярностью среди туристов 01.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-01T10:22+0400
2024-03-01T10:22+0400
2024-03-01T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Цены на посещение охраняемых территорий Грузии выросли с 1 марта 2024 года, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий. Дети до шести лет будут допущены на все охраняемые территории бесплатно. Для лиц в возрасте от 6 до 18 лет остается прежняя цена – 5,50 лари. Мартвильский каньон Каньон Окаце Водопад Окаце Пещера Прометея Сатаплия Пещера Навенахеви Для министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства главным является защита и развитие уникального природного наследия, которое на сегодняшний день составляет около 13% территории страны. Доходы агентства, с одной стороны, направлены на защиту природы и развитие экотуризма, а с другой – на восстановление старых и строительство новых объектов. Это содействует созданию рабочих мест в регионах и экономическому росту. В 2023 году с помощью финансовой поддержки государства масштабные работы были осуществлены на разных охраняемых территориях, общая стоимость которых составила почти 22,5 миллиона лари. Более миллиона туристов посетили природные заповедники Грузии>>На данный момент завершаются работы по обустройству тропинок и туристической инфраструктуры протяженностью около 1,2 тысячи километров на территориях водопада Окаце, у Мартвильского каньона появилось 3D-освещение и так далее. Охраняемые территории Грузии пользуются большой популярностью среди туристов. Из них самыми востребованными считаются Сатаплия, каньон Окаце, Мартвильский каньон и пещера Прометея. На данных территориях значительно возросло количество международных визитеров, среди них лидируют гости из Польши, Индии, Латвии, России и Казахстана. Фауна Грузии представлена более чем 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в Красный список Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, туризм, агентство охраняемых территорий, сатаплия, национальный парк
грузия, новости, общество, туризм, агентство охраняемых территорий, сатаплия, национальный парк
В Грузии установлены новые цены на посещение Национальных парков
Охраняемые территории Грузии пользуются большой популярностью среди туристов
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Цены на посещение охраняемых территорий Грузии выросли с 1 марта 2024 года, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий.
Дети до шести лет будут допущены на все охраняемые территории бесплатно. Для лиц в возрасте от 6 до 18 лет остается прежняя цена – 5,50 лари.
Граждане Грузии и резиденты – 12 лари (вместо 10,35)
Иностранцы – 20 лари (вместо 17,25)
Прогулка на лодке – 20 лари (вместо 15 лари)
Граждане Грузии и резиденты – 12 лари (вместо 9,20 лари)
Иностранцы – 20 лари (вместо 17,25 лари)
Граждане Грузии и резиденты – 12 лари (вместо 10,35 лари)
Иностранцы – 20 лари (вместо 17,25 лари)
Граждане Грузии и резиденты – 12 лари (вместо 11,50 лари)
Прогулка на лодке – 13 лари (вместо 11,50 лари)
Иностранцы – 25 лари (вместо 23 лари)
Прогулка на лодке – 20 лари (вместо 17,25 лари)
Граждане Грузии и резиденты – 10 лари (вместо 8 лари)
Иностранцы – 20 лари (вместо 17,25 лари)
Граждане Грузии и резиденты заплатят прежнюю стоимость – 8 лари,
Иностранцы – 12 лари (вместо 11,50 лари).
Для министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства главным является защита и развитие уникального природного наследия, которое на сегодняшний день составляет около 13% территории страны.
Доходы агентства, с одной стороны, направлены на защиту природы и развитие экотуризма, а с другой – на восстановление старых и строительство новых объектов. Это содействует созданию рабочих мест в регионах и экономическому росту.
В 2023 году с помощью финансовой поддержки государства масштабные работы были осуществлены на разных охраняемых территориях, общая стоимость которых составила почти 22,5 миллиона лари.
На данный момент завершаются работы по обустройству тропинок и туристической инфраструктуры протяженностью около 1,2 тысячи километров на территориях водопада Окаце, у Мартвильского каньона появилось 3D-освещение и так далее.
Охраняемые территории Грузии пользуются большой популярностью среди туристов. Из них самыми востребованными считаются Сатаплия, каньон Окаце, Мартвильский каньон и пещера Прометея.
На данных территориях значительно возросло количество международных визитеров, среди них лидируют гости из Польши, Индии, Латвии, России и Казахстана.
Фауна Грузии представлена более чем 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в Красный список Грузии.