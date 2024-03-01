https://sputnik-georgia.ru/20240301/v-gruzii-ustanovleny-novye-tseny-na-poseschenie-natsionalnykh-parkov-286651784.html

В Грузии установлены новые цены на посещение Национальных парков

В Грузии установлены новые цены на посещение Национальных парков

Sputnik Грузия

Охраняемые территории Грузии пользуются большой популярностью среди туристов 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T10:22+0400

2024-03-01T10:22+0400

2024-03-01T10:22+0400

грузия

новости

общество

туризм

агентство охраняемых территорий

сатаплия

национальный парк

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23295/77/232957717_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_bac44774e655f329ae6bce7e84def61d.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Цены на посещение охраняемых территорий Грузии выросли с 1 марта 2024 года, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий. Дети до шести лет будут допущены на все охраняемые территории бесплатно. Для лиц в возрасте от 6 до 18 лет остается прежняя цена – 5,50 лари. Мартвильский каньон Каньон Окаце Водопад Окаце Пещера Прометея Сатаплия Пещера Навенахеви Для министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства главным является защита и развитие уникального природного наследия, которое на сегодняшний день составляет около 13% территории страны. Доходы агентства, с одной стороны, направлены на защиту природы и развитие экотуризма, а с другой – на восстановление старых и строительство новых объектов. Это содействует созданию рабочих мест в регионах и экономическому росту. В 2023 году с помощью финансовой поддержки государства масштабные работы были осуществлены на разных охраняемых территориях, общая стоимость которых составила почти 22,5 миллиона лари. Более миллиона туристов посетили природные заповедники Грузии>>На данный момент завершаются работы по обустройству тропинок и туристической инфраструктуры протяженностью около 1,2 тысячи километров на территориях водопада Окаце, у Мартвильского каньона появилось 3D-освещение и так далее. Охраняемые территории Грузии пользуются большой популярностью среди туристов. Из них самыми востребованными считаются Сатаплия, каньон Окаце, Мартвильский каньон и пещера Прометея. На данных территориях значительно возросло количество международных визитеров, среди них лидируют гости из Польши, Индии, Латвии, России и Казахстана. Фауна Грузии представлена более чем 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в Красный список Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, туризм, агентство охраняемых территорий, сатаплия, национальный парк