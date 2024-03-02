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Апелляционный суд Грузии не стал смягчать приговор экс-полицейскому, убившему родителей

Апелляционный суд Грузии не стал смягчать приговор экс-полицейскому, убившему родителей

Sputnik Грузия

Сам бывший полицейский так и не признал своей вины 02.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-02T17:10+0400

2024-03-02T17:10+0400

2024-03-02T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе высшую меру наказания, бессрочное заключение, для бывшего полицейского Георгия Берозашвили за убийство собственных родителей. Тбилисский городской суд вынес приговор Берозашвили в январе этого года на основании доказательств стороны обвинения, между тем сам бывший полицейский так и не признал своей вины. Во время судебных заседаний Берозашвили утверждал, что полицейские забрали из его дома золото и подкинули улики в его автомобиль. Убийство родителей в Грузии - бывший полицейский приговорен к бессрочному заключению >>>Преступление произошло в апреле 2022 года в одной из квартир в спальном районе столицы – Вазисубани. Следствие установило, что мужчина убил своих спящих родителей, после инсценировал ограбление, устроил поджог и открыл кран подачи бытового газа, чтобы скрыть следы преступления. Подозреваемого задержали на следующий день. Следствие восстановило картину преступления: Берозашвили 27 апреля 2022 года взял оружие, зарегистрированное на его отца, и выстрелил спящему мужчине в голову. Спящую мать он убил из оружия, которое сам приобрел незаконно. Далее он инсценировал ограбление для сокрытия следов преступления, в частности достал из шкафов одежду и различные вещи, нашел деньги и золотые украшения, принадлежащие родителям. Затем обвиняемый умышленно устроил пожар, открыл газ в квартире и скрылся с места преступления. Его признали виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, тбилисский апелляционный суд, тбилиси, новости, грузия, происшествия, убийство