https://sputnik-georgia.ru/20240302/pochemu-v-gruzii-nizkaya-inflyatsiya--poyasnenie-glavy-natsbanka-286663632.html

Почему в Грузии низкая инфляция – пояснение главы Нацбанка

Почему в Грузии низкая инфляция – пояснение главы Нацбанка

Sputnik Грузия

Высокий экономический рост и низкий уровень инфляции дают возможность на более смелые темпы смягчения монетарной политики, считает глава Нацбанка 02.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-02T09:01+0400

2024-03-02T09:01+0400

2024-03-02T09:01+0400

экономика

грузия

новости

натия турнава

инфляция

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Низкий показатель инфляции (ниже 1%) обусловлен экономическим ростом за счет производства, заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава Годовая инфляция (январь 2024 года к январю 2023 года) в Грузии составила 0% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По ее словам, это позволяет думать, что темпы смягчения монетарной политики должны быть немного смелее. "В то же время основным вызовом остается необходимая гибкость монетарной политики. Тогда Нацбанк начал ужесточать монетарную политику быстрее, чем другие страны, поэтому мы смягчаем монетарную политику и снижаем процентную ставку быстрее других, хотя и достаточно осторожными шагам", – сказала Турнава. Высокий экономический рост и низкий уровень инфляции дают возможность на более смелые темпы смягчения монетарной политики.Инфляция в Грузии оказалась на нулевом уровне – новая статистика >>"Снижение инфляции и проведенная антиинфляционная политика являются хорошим примером того, как координация в экономической политике дает нам хорошие результаты. Принятые правительством антиинфляционные меры, в том числе усиление конкуренции в различных секторах, а также ужесточение денежно-кредитной политики с нашей стороны, дали нам очень хороший результат в единстве", – сказала Турнава. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, а в январе – до 9%. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, натия турнава, инфляция