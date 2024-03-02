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В Грузии взялись за наркореализаторов: задержано 10 человек

В Грузии взялись за наркореализаторов: задержано 10 человек

Sputnik Грузия

Задержанным грозит от 8 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение 02.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-02T14:29+0400

2024-03-02T14:29+0400

2024-03-02T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в наркоторговле и приобретении наркотиков задержали в Тбилиси и регионах Грузии 10 человек, сообщают в МВД страны. Самому старшему из задержанных 55 лет, а самому младшему – 18. Помимо граждан Грузии, среди задержанных за наркопреступления есть граждане Израиля и Беларуси. Операция проводилась в Тбилиси, а также в регионах Самегрело-Земо Сванети, Гурия и в Аджарской автономной республики. Во время операции полиция изъяла из домов и машин задержанных, а также из тайников 440 таблеток экстази, до 3 килограммов опиумного сырца, а также "Био", субоксин, амфетамины, кокаин, гашиш и марихуану. Гражданину Грузии предъявили обвинение за контрабанду пяти килограммов золота >>>Самая большая партия до 3 килограммов опиумного сырца была изъята в Тбилиси в районе Поничала. У двух человек, задержанных в этом районе, было также изъято 97,4 тысячи долларов, 6,1 тысячи лари и 2,8 миллиона рублей. Теперь всем задержанным в зависимости от отягчающих обстоятельств и количества изъятых наркотиков грозит от 8 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, тбилиси, израиль, беларусь, происшествия, новости, грузия