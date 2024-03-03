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Число иностранных студентов в вузах Грузии увеличивается ежегодно - обновленные данные
Число иностранных студентов в вузах Грузии увеличивается ежегодно - обновленные данные
Sputnik Грузия
Количество иностранных студентов от общего числа учащихся в вузах составило 17,4%. 03.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-03T18:57+0400
2024-03-03T18:57+0400
2024-03-03T18:57+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Количество иностранных студентов в высших учебных заведениях Грузии в 2023/2024 учебном году увеличилось на 22,5% по сравнению с прошлым годом и составило 30,7 тысячи человек, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Общее количество студентов в вузах Грузии составило 177,8 тысячи, что на 10,2 % больше, чем в предыдущем учебном году. При этом, количество иностранных студентов от общего числа учащихся в вузах составило 17,4%. Изменения в вузах Грузии: где можно учиться три года вместо четырех? >>Подавляющее большинство студентов из-за границы - 27 750 учатся на факультетах, связанных со сферой здравоохранением и социальным обеспечением. На втором месте специальности связанные с социальными науками, бизнесом и правом - 1 392 студента. Для сравнения в 2015-2016 учебном году в Грузии училось всего 6 643 иностранных студентов. Данные за последние пять лет: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, образование в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, общество, образование в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Число иностранных студентов в вузах Грузии увеличивается ежегодно - обновленные данные
Количество иностранных студентов от общего числа учащихся в вузах составило 17,4%.
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Количество иностранных студентов в высших учебных заведениях Грузии в 2023/2024 учебном году увеличилось на 22,5% по сравнению с прошлым годом и составило 30,7 тысячи человек, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.
Общее количество студентов в вузах Грузии составило 177,8 тысячи, что на 10,2 % больше, чем в предыдущем учебном году.
При этом, количество иностранных студентов от общего числа учащихся в вузах составило 17,4%.
Подавляющее большинство студентов из-за границы - 27 750 учатся на факультетах, связанных со сферой здравоохранением и социальным обеспечением. На втором месте специальности связанные с социальными науками, бизнесом и правом - 1 392 студента.
Для сравнения в 2015-2016 учебном году в Грузии училось всего 6 643 иностранных студентов.
Данные за последние пять лет:
2019-2020 – 13 327 иностранных студентов,
2020-2021 – 14 617 иностранных студентов,
2021-2022 – 17 501 иностранный студент,
2022-2023 – 25 069 иностранных студентов,
2023-2024 - 30 701 иностранный студент.