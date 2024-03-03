https://sputnik-georgia.ru/20240303/chislo-inostrannykh-studentov-v-vuzakh-gruzii-uvelichivaetsya-ezhegodno---obnovlennye-dannye-286680000.html

Число иностранных студентов в вузах Грузии увеличивается ежегодно - обновленные данные

Число иностранных студентов в вузах Грузии увеличивается ежегодно - обновленные данные

Sputnik Грузия

Количество иностранных студентов от общего числа учащихся в вузах составило 17,4%. 03.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-03T18:57+0400

2024-03-03T18:57+0400

2024-03-03T18:57+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Количество иностранных студентов в высших учебных заведениях Грузии в 2023/2024 учебном году увеличилось на 22,5% по сравнению с прошлым годом и составило 30,7 тысячи человек, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Общее количество студентов в вузах Грузии составило 177,8 тысячи, что на 10,2 % больше, чем в предыдущем учебном году. При этом, количество иностранных студентов от общего числа учащихся в вузах составило 17,4%. Изменения в вузах Грузии: где можно учиться три года вместо четырех? >>Подавляющее большинство студентов из-за границы - 27 750 учатся на факультетах, связанных со сферой здравоохранением и социальным обеспечением. На втором месте специальности связанные с социальными науками, бизнесом и правом - 1 392 студента. Для сравнения в 2015-2016 учебном году в Грузии училось всего 6 643 иностранных студентов. Данные за последние пять лет: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, образование в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"