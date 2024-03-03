https://sputnik-georgia.ru/20240303/gruziya-azerbaydzhan-i-turtsiya-obsuzhdayut-perspektivy-zheleznoy-dorogi-baku-tbilisi-kars-286673271.html

Грузия, Азербайджан и Турция обсуждают перспективы железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Грузия, Азербайджан и Турция обсуждают перспективы железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Sputnik Грузия

После завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год 03.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-03T12:30+0400

2024-03-03T12:30+0400

2024-03-03T12:30+0400

турция

грузия

новости

экономика

баку-тбилиси-карс

ж/д баку – тбилиси – карс: путь к успеху

железная дорога баку-тбилиси-карс

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24609/62/246096201_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_20e5c5ee77461227c199fc16bb7ac52f.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Проект модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс стал основной темой обсуждения глав железных дорог трех стран в Тбилиси. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. По предварительной информации, работы уже выполнены на 95%, и проект будет завершен в ближайшие два месяца. Что делает Грузия В рамках проекта новой железнодорожной линии предусматривается реабилитация, реконструкция и строительство железнодорожного участка Марабда-Карцахи протяженностью 180 км. Было полностью отремонтировано 153 километра участка железной дороги Марабда-Ахалкалаки и завершается строительство 27 километрового участка Ахалкалаки-Карцахи.Роль транзитных и энергетических проектов обсудили главы МИД Грузии и Турции в Анкаре >>>После запуска новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа-Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны. Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год. Это проект, который совместными усилиями трех стран должен превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в проекте Нового Шелкового пути. Среди 100 мировых проектов железная дорога Баку-Тбилиси-Карс признана одним из мировых стратегических проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

турция, грузия, новости, экономика, баку-тбилиси-карс, ж/д баку – тбилиси – карс: путь к успеху, железная дорога баку-тбилиси-карс