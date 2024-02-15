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Роль транзитных и энергетических проектов обсудили главы МИД Грузии и Турции в Анкаре

Роль транзитных и энергетических проектов обсудили главы МИД Грузии и Турции в Анкаре

Грузия и Турция явлюятся стратегическими партнерами и сотрудничают по многим напарвлениям 15.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-15T20:03+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Вопросы сотрудничества в стратегических региональных проектах и культурно-гуманитарной сфере обсудили министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом на встрече в Анкаре. Стороны отметили важность развития железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также Среднего коридора. Была отмечена важность проведения визитов на высшем уровне и значимость формата Совета стратегического сотрудничества высокого уровня (ССВУ) Грузия-Турция. В Грузии в 2024 году завершится модернизация железной дороги – последние новшества>>Особое внимание было уделено происходящим процессам и вызовам безопасности в регионе. На встрече еще раз была подтверждена твердая поддержка Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии. Внимание министров было сосредоточено на необходимости устойчивого и стабильного развития региона, а также на роли Грузии и Турции в обеспечении мира в регионе. Разговор также коснулся успешного формата трехстороннего сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого в марте состоится трехсторонняя министерская встреча глав внешнеполитических ведомств Грузии-Турции-Азербайджана. Большие перспективы – как будут развиваться транзитные возможности Грузии>>Министры иностранных дел Грузии и Турции обменялись информацией по актуальным международным проблемам и обсудили перспективы углубления сотрудничества в рамках международных организаций. В рамках визита глава МИД встретится и с председателем парламента Нуманом Курдулмушем.Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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