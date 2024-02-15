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Роль транзитных и энергетических проектов обсудили главы МИД Грузии и Турции в Анкаре
Роль транзитных и энергетических проектов обсудили главы МИД Грузии и Турции в Анкаре
Грузия и Турция явлюятся стратегическими партнерами и сотрудничают по многим напарвлениям 15.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Вопросы сотрудничества в стратегических региональных проектах и культурно-гуманитарной сфере обсудили министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом на встрече в Анкаре. Стороны отметили важность развития железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также Среднего коридора. Была отмечена важность проведения визитов на высшем уровне и значимость формата Совета стратегического сотрудничества высокого уровня (ССВУ) Грузия-Турция. В Грузии в 2024 году завершится модернизация железной дороги – последние новшества&gt;&gt;Особое внимание было уделено происходящим процессам и вызовам безопасности в регионе. На встрече еще раз была подтверждена твердая поддержка Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии. Внимание министров было сосредоточено на необходимости устойчивого и стабильного развития региона, а также на роли Грузии и Турции в обеспечении мира в регионе. Разговор также коснулся успешного формата трехстороннего сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого в марте состоится трехсторонняя министерская встреча глав внешнеполитических ведомств Грузии-Турции-Азербайджана. Большие перспективы – как будут развиваться транзитные возможности Грузии&gt;&gt;Министры иностранных дел Грузии и Турции обменялись информацией по актуальным международным проблемам и обсудили перспективы углубления сотрудничества в рамках международных организаций. В рамках визита глава МИД встретится и с председателем парламента Нуманом Курдулмушем.Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, турция, илья дарчиашвили, анкара, тбилиси
грузия, новости, политика, турция, илья дарчиашвили, анкара, тбилиси

Роль транзитных и энергетических проектов обсудили главы МИД Грузии и Турции в Анкаре

20:03 15.02.2024
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом
Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2024
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
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Грузия и Турция явлюятся стратегическими партнерами и сотрудничают по многим напарвлениям
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Вопросы сотрудничества в стратегических региональных проектах и культурно-гуманитарной сфере обсудили министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом на встрече в Анкаре.
Стороны отметили важность развития железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также Среднего коридора. Была отмечена важность проведения визитов на высшем уровне и значимость формата Совета стратегического сотрудничества высокого уровня (ССВУ) Грузия-Турция.
В Грузии в 2024 году завершится модернизация железной дороги – последние новшества>>
Особое внимание было уделено происходящим процессам и вызовам безопасности в регионе. На встрече еще раз была подтверждена твердая поддержка Турцией суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Внимание министров было сосредоточено на необходимости устойчивого и стабильного развития региона, а также на роли Грузии и Турции в обеспечении мира в регионе.
Разговор также коснулся успешного формата трехстороннего сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого в марте состоится трехсторонняя министерская встреча глав внешнеполитических ведомств Грузии-Турции-Азербайджана.
Большие перспективы – как будут развиваться транзитные возможности Грузии>>
Министры иностранных дел Грузии и Турции обменялись информацией по актуальным международным проблемам и обсудили перспективы углубления сотрудничества в рамках международных организаций.
В рамках визита глава МИД встретится и с председателем парламента Нуманом Курдулмушем.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.
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