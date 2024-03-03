https://sputnik-georgia.ru/20240303/v-gruzii-stali-bolshe-postupat-v-profuchilischa--statistika-286669068.html

В Грузии стали больше поступать в профучилища – статистика

В Грузии стали больше поступать в профучилища – статистика

Sputnik Грузия

Большинство выпускников заканчивают программы в области инжинерии, производства и строительства, услуг, бизнеса, управления и права 03.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-03T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Количество студентов, зачисленных в профессиональные училища Грузии в 2023 году, увеличилось на 9,9 процента по сравнению с показателями 2022 года, говорится в материалах Национальной службы статистики «Сакстат».Согласно информации ведомства, в 2023 году в профессионально-образовательные учебные заведения было зачислено 15,5 тысячи студентов, из них 47,9% – женщины, а 52,1% – мужчины.К концу 2023 года количество тех образовательных учреждений, которые принимали студентов на профессиональные программы, было 96, из них 54 были государственными, а 42 – частными.Учиться профессии в Грузии придется по-новому – планы правительства на 2024 год >>>По количеству зачисленных в профучилища студентов лидирует Тбилиси (38,1%), за ним следует Аджария (17,2%), потом Имерети (10,4%), Самегрело - Земо Сванети (9,7%), Кахети (4,8%) и Квемо Картли (7,8%), сообщает служба статистики.В 2023 году на профессиональные образовательные программы были зачислены 264 студента с особыми образовательными потребностями, из них 35,2 процента – женщины, а 64,8% – мужчины. По регионам больше всего студентов было зачислено в Тбилиси – 42,4%, на втором месте находится Квемо Картли – 10,2%.В прошлом году количество выпускников составило 8,1 тысячи, из них 48,3% – женщины, 51,7% – мужчины. Большинство выпускников заканчивают программы в области инженерии, производства и строительства, услуг, бизнеса, управления и права.После того, как Грузия приняла новый закон о профобразовании, в стране значительно развились разные направления профессионального образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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