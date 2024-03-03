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Животноводство в Грузии: новые данные

Животноводство в Грузии: новые данные

Sputnik Грузия

В прошлом году из Грузии было вывезено 173,4 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 31,7% больше по сравнению с 2022 годом 03.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-03T15:31+0400

2024-03-03T15:31+0400

2024-03-03T15:31+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии в 2023 году уменьшилось на 5,5% по сравнению с 2022 годом и составило 3,6 миллиона единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 1,7 миллиона, что на 2,9% меньше, чем в 2022 году. В прошлом году поголовье свиней составило 620,8 тысячи, что на 16,7% меньше, по сравнению с предыдущим годом. Сибирская язва в Грузии – владельцам погибшего скота выплатят компенсацию >>Между тем наблюдается рост числа птиц в Грузии на 5,3%. Всего в стране в 2023 году было 40,6 миллиона домашней птицы. Производство продуктов животноводства В 2023 году в Грузии было произведено 76,9 тысячи тонн мяса, что на 3,1% больше, чем в 2022 году. По предварительным данным "Сакстата", производство молока выросло на 3,6% и составило 585,4 миллиона литров. Вместе с тем в стране стали производить на 2,6% меньше яиц – 637,8 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В прошлом году из Грузии было вывезено 173,4 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 31,7% больше по сравнению с 2022 годом. В то же время в страну завезли 41,4 тысячи голов, в то время как в 2022 году было всего 200 голов. Домашней птицы из Грузии вывезено 15,3 миллиона штук (+12,6%), а ввезено – 9,5 миллиона (+33,7%). Импорт свиней вырос на 53,4% и составил 157,5 тысячи голов, а вывезли лишь 200 голов, на 94,3% меньше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, животные, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"