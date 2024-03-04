https://sputnik-georgia.ru/20240304/byt-ili-ne-byt-koalitsionnomu-pravitelstvu-v-gruzii---mnenie-politikov-286691609.html

Быть или не быть коалиционному правительству в Грузии – мнение политиков

Быть или не быть коалиционному правительству в Грузии – мнение политиков

Sputnik Грузия

Последнее коалиционное управление в Грузии было в период с 2012 по 2016 год, когда ныне правящая партия "Грузинская мечта" пришла к власти в составе коалиции... 04.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-04T20:17+0400

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политика

грузия

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давид усупашвили

яго хвичия

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

партия "гирчи"

лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Представители грузинской оппозиции говорят о готовности создать коалицию после парламентских выборов 26 октября, но не уточняют с какими именно партиями готовы сотрудничать. Коалиционное правительство будет в Грузии возможно после парламентских выборов 26 октября, если ни одна из партий не наберет достаточно голосов для формирования большинства и единоличного принятия решений. Проходной барьер же на этих выборах для партий составит 5% от проголосовавших избирателей. По словам одного из лидеров "Лело для Грузии" Давида Усупашвили, нужно быть готовыми к коалиционному правительству, но сейчас его партия нацелена на максимальный успех на выборах. По его словам, пока неизвестно кто и какой результат получит на выборах, и сейчас говорить о том, кто окажется сильнее, неправильно. "Лело" сейчас думает о собственном успехе", – сказал Усупашвили. Что касается партии "Гирчи", то депутат Яго Хвичия призывает своих коллег, которые намерены объединиться с "Единым Национальным движением", сделать это до выборов. По его словам, тем партиям, которые хотят создать коалицию с "Национальным движением", лучше сразу обговорить партийные списки с экс-президентом Михаилом Саакашвили. "Зачем вы рискуете голосами избирателей? Не лучше заранее поговорить с Мишей о количестве людей в списках и позволить этому избирательному процессу пройти без риска", – сказал Хвичия. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что располагают 55-60-процентной поддержкой общества и в такой ситуации коалиция "практически исключена". Перспективы коалиционного правительства в Грузии – мнения политиков >>Между тем за коалицию выступает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Как ранее заявила Зурабишвили, для Грузии, которая прошла длинный путь демократии, пришло время попрощаться с однопартийной системой, которая является пережитком прошлого, и перейти на коалиционное правительство. Последнее коалиционное управление в Грузии было в период с 2012 по 2016 год, когда ныне правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пришла к власти в составе коалиции из семи партий. Коалиция стала разваливаться в 2014 году, и уже на парламентских выборах 2016 года "Грузинская мечта – демократическая Грузия" смогла победить самостоятельно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, давид усупашвили, яго хвичия, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, партия "гирчи", лело для грузии, правительство грузии