https://sputnik-georgia.ru/20240304/byt-ili-ne-byt-koalitsionnomu-pravitelstvu-v-gruzii---mnenie-politikov-286691609.html
Быть или не быть коалиционному правительству в Грузии – мнение политиков
Быть или не быть коалиционному правительству в Грузии – мнение политиков
Sputnik Грузия
Последнее коалиционное управление в Грузии было в период с 2012 по 2016 год, когда ныне правящая партия "Грузинская мечта" пришла к власти в составе коалиции... 04.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-04T20:17+0400
2024-03-04T20:17+0400
2024-03-04T20:29+0400
политика
грузия
новости
давид усупашвили
яго хвичия
саломе зурабишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
партия "гирчи"
лело для грузии
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Представители грузинской оппозиции говорят о готовности создать коалицию после парламентских выборов 26 октября, но не уточняют с какими именно партиями готовы сотрудничать. Коалиционное правительство будет в Грузии возможно после парламентских выборов 26 октября, если ни одна из партий не наберет достаточно голосов для формирования большинства и единоличного принятия решений. Проходной барьер же на этих выборах для партий составит 5% от проголосовавших избирателей. По словам одного из лидеров "Лело для Грузии" Давида Усупашвили, нужно быть готовыми к коалиционному правительству, но сейчас его партия нацелена на максимальный успех на выборах. По его словам, пока неизвестно кто и какой результат получит на выборах, и сейчас говорить о том, кто окажется сильнее, неправильно. "Лело" сейчас думает о собственном успехе", – сказал Усупашвили. Что касается партии "Гирчи", то депутат Яго Хвичия призывает своих коллег, которые намерены объединиться с "Единым Национальным движением", сделать это до выборов. По его словам, тем партиям, которые хотят создать коалицию с "Национальным движением", лучше сразу обговорить партийные списки с экс-президентом Михаилом Саакашвили. "Зачем вы рискуете голосами избирателей? Не лучше заранее поговорить с Мишей о количестве людей в списках и позволить этому избирательному процессу пройти без риска", – сказал Хвичия. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что располагают 55-60-процентной поддержкой общества и в такой ситуации коалиция "практически исключена". Перспективы коалиционного правительства в Грузии – мнения политиков >>Между тем за коалицию выступает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Как ранее заявила Зурабишвили, для Грузии, которая прошла длинный путь демократии, пришло время попрощаться с однопартийной системой, которая является пережитком прошлого, и перейти на коалиционное правительство. Последнее коалиционное управление в Грузии было в период с 2012 по 2016 год, когда ныне правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пришла к власти в составе коалиции из семи партий. Коалиция стала разваливаться в 2014 году, и уже на парламентских выборах 2016 года "Грузинская мечта – демократическая Грузия" смогла победить самостоятельно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, давид усупашвили, яго хвичия, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, партия "гирчи", лело для грузии, правительство грузии
политика, грузия, новости, давид усупашвили, яго хвичия, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, партия "гирчи", лело для грузии, правительство грузии
Быть или не быть коалиционному правительству в Грузии – мнение политиков
20:17 04.03.2024 (обновлено: 20:29 04.03.2024)
Последнее коалиционное управление в Грузии было в период с 2012 по 2016 год, когда ныне правящая партия "Грузинская мечта" пришла к власти в составе коалиции из семи партий
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Представители грузинской оппозиции говорят о готовности создать коалицию после парламентских выборов 26 октября, но не уточняют с какими именно партиями готовы сотрудничать.
Коалиционное правительство будет в Грузии возможно после парламентских выборов 26 октября, если ни одна из партий не наберет достаточно голосов для формирования большинства и единоличного принятия решений. Проходной барьер же на этих выборах для партий составит 5% от проголосовавших избирателей.
По словам одного из лидеров "Лело для Грузии" Давида Усупашвили, нужно быть готовыми к коалиционному правительству, но сейчас его партия нацелена на максимальный успех на выборах.
"Хотим ли мы свободы, процветания, безопасности европейского стандарта? Тогда мы должны быть готовы к созданию коалиционных правительств. Мы собираемся получить на выборах такой результат, который позволит нам контролировать, кто будет в коалиции, а кто нет", – сказал Усупашвили.
По его словам, пока неизвестно кто и какой результат получит на выборах, и сейчас говорить о том, кто окажется сильнее, неправильно.
"Лело" сейчас думает о собственном успехе", – сказал Усупашвили.
Что касается партии "Гирчи", то депутат Яго Хвичия призывает своих коллег, которые намерены объединиться с "Единым Национальным движением", сделать это до выборов.
"Все оппозиционные силы считают возможным образовать коалицию только с "Нацами", и именно поэтому мы призываем их объединиться с "Нацами" перед выборами, потому что какая разница, если после выборов планируешь объединиться только с "Нацами" и другого сотрудничества не допускаешь", – заявил Хвичия.
По его словам, тем партиям, которые хотят создать коалицию с "Национальным движением", лучше сразу обговорить партийные списки с экс-президентом Михаилом Саакашвили.
"Зачем вы рискуете голосами избирателей? Не лучше заранее поговорить с Мишей о количестве людей в списках и позволить этому избирательному процессу пройти без риска", – сказал Хвичия.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что располагают 55-60-процентной поддержкой общества и в такой ситуации коалиция "практически исключена".
Между тем за коалицию выступает президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Как ранее заявила Зурабишвили, для Грузии, которая прошла длинный путь демократии, пришло время попрощаться с однопартийной системой, которая является пережитком прошлого, и перейти на коалиционное правительство.
Последнее коалиционное управление в Грузии было в период с 2012 по 2016 год, когда ныне правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пришла к власти в составе коалиции из семи партий. Коалиция стала разваливаться в 2014 году, и уже на парламентских выборах 2016 года "Грузинская мечта – демократическая Грузия" смогла победить самостоятельно.