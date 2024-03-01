https://sputnik-georgia.ru/20240301/perspektivy-koalitsionnogo-pravitelstva-v-gruzii---mneniya-politikov-286662401.html

Перспективы коалиционного правительства в Грузии – мнения политиков

Перспективы коалиционного правительства в Грузии – мнения политиков

Sputnik Грузия

Когда оппозиционные партии говорят о коалиции, на самом деле имеют в виду возвращение "Национального движения" к власти, считает премьер 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T22:18+0400

2024-03-01T22:18+0400

2024-03-01T22:46+0400

политика

новости

грузия

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

мамука мдинарадзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Перед выборами в парламент Грузии вновь остро встал вопрос вероятного коалиционного правительства, однако правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не допускает мысли о подобном. Коалиционное правительство будет в Грузии возможно после парламентских выборов 26 октября, если ни одна из партий не наберет достаточно голосов для формирования большинства и единоличного принятия решений. Проходной барьер же на этих выборах для партий составит 5% от проголосовавших избирателей. При этом он отметил, что когда оппозиционные партии говорят о коалиции, на самом деле имеют в виду возвращение "Национального движения" к власти. "Понятно, что под всем этим имеется в виду, что коалиция должна быть создана без "Национального движения", сюда будут вовлечены Саломе Зурабишвили, "Лело" и так далее" - сказал Кобахидзе. Он отметил, что рейтинг "Национального движения" уже очень давно находится ниже 20%, а ни одна другая партия не способна преодолеть 5% барьер в нынешних обстоятельствах. Новая коалиция перед выборами в Грузии – реальность? Лидер нового движения озвучил планы >>То что доминантной силой в оппозиционной коалиции будет "Единое национальное движение" считает и один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе. "Мы должны знать, что если говорить о коалиции теоретически, то доминирующим является "Национальное движение", то есть везде, где упоминается слово "коалиция", имеется в виду стремление вернуть "Национальное движение". Однако коалиции все равно не получится, сколько бы процентов они не складывали", - сказал Мдинарадзе. Между тем за коалицию выступает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Коалиционное правительство позволит открыть переговоры о членстве Грузии в ЕС – президент >>"Для Грузии, которая прошла длинный путь демократии, пришло время попрощаться с однопартийной системой, которая является пережитком прошлого и перейти на коалиционное правительство", - сказала Зурабишвили. Последнее коалиционное управление в Грузии было в период с 2012 по 2016 год, когда ныне правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пришла к власти в составе коалиции из семи партий. Коалиция стала разваливаться в 2014 году и уже на парламентские выборы 2016 года "Грузинская мечта – демократическая Грузия" смогла победить самостоятельно. В оппозиции далеко не все разделяют энтузиазма Зурабишвили о коалиции. По его словам, выборы в этом году не будут основываться на симпатии к политическим лидерам и не будут "секси" выборами. "Эти выборы важны, так как они не будут основаны на том, что нравятся лидеры и это не будут "секси" выборы. Пока так не выглядит, ни одна из партий так не выглядит", - сказал Угулава. Он пояснил, что под "секси" выборам подразумевает ситуацию периода "революции роз" , когда растущая коалиция во главе с "Нацдвижением" смогла объединить три части политического спектра, которые представляли слои общества, а не политическую элиту. Оппозиция в Грузии готовится к беспринципному объединению – депутат>>Между тем, "Единое национальное движение" одна из двух групп, которая как раз говорит о коалиции, второй подобной партией является "Лело для Грузии". На сегодняшний день правда "Нацдвижение" смогло договорится о сотрудничестве лишь с партией своего бывшего представителя Георгия Вашадзе - "Стратегия Агмашенебели". А вот партии "За Грузию", "Дроа" "Гирчи – больше свободы" и даже "Лело" заявляют, что не видят себя в этой коалиции. В Грузии все еще не сформирована полная политическая картина перед выборами. Основатель оппозиционного канала Ника Гварамия недавно заявил, о намерении занять партийную должность в пока неизвестной партии, а соратники бывшего главы "Нацдвижения" Ники Мелия анонсировали создание новой политической силы. До выборов в Грузии остается еще почти 7 месяцев, а окончательные списки участников выборов станут известны лишь через пять месяцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия