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"Это были стрессовые годы" – Азарашвили рассказал о работе на посту главы Минздрава

"Это были стрессовые годы" – Азарашвили рассказал о работе на посту главы Минздрава

Sputnik Грузия

Политик перечислил главные достижения своей деятельности на посту главы Минздрава 04.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-04T15:31+0400

2024-03-04T15:31+0400

2024-03-04T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Экс-министр здравоохранения Зураб Азарашвили подытожил свою работу на этом посту, заявив, что последние годы были особенно стрессовыми, об этом он написал в своем посту в соцсети. Азарашвили покинул пост министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты 1 марта. Азарашвили возглавил Минздрав страны в декабре 2021 года. Новый премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил, что у Минздрава Грузии были проблемы с точки зрения управления и коммуникации, ярким примером чего стала ситуация вокруг планируемого демонтажа Республиканской больницы в Тбилиси. Азарашвили поблагодарил бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили за доверие и возможность после 20-летней банковской деятельности продолжить работу в министерстве здравоохранения. По его словам, это была не обычная работа, а служение стране. Азарашвили отметил, что, когда занял пост, положение в секторе здравоохранения было критически сложным. Самые важные реформы, которыми запомнился Азарашвили – это внедрение DRG-системы. Для улучшения медсервисов Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group). По словам Азарашвили, все министры в течение 30 лет хотели внедрить эту систему. Она позволила сократить софинансирование лечения в клинике со стороны граждан до исторического 10% показателя. Население уже сэкономило 170 миллионов лари. Референтные цены Максимальные границы цен, или иначе референтные цены, на медикаменты Минздрав Грузии начал устанавливать с января 2023 года. Таким образом, государство взяло под контроль завышение цен на медикаменты на 200-300% от изначальной стоимости. Благодаря реформе 350 тысяч граждан с хроническими заболеваниями в течение всего года могут бесплатно получить от государства лекарства. Лечение детей с онкологическими заболеваниями за границей В 2023 году правительство Грузии начало беспрецедентную программу лечения детей с онкологическими заболеваниями. Лечение всех пациентов в возрасте до 18 лет государство полностью финансирует как в Грузии, так и за ее пределами. Родители пациентов могут выбрать семь ведущих высокотехнологичных клиник в Испании, Израиле и Турции. Этим медсервисом уже воспользовались более 60 детей. Контроль качества лекарства В 2023 году открылась Лаборатория лекарства, которая была упразднена в Грузии 20 лет назад. Национальная лаборатория лекарств изучает качество местной и импортированной фармацевтической продукции. До сих пор для проверки качества медикаментов Грузии приходилось обращаться к лабораториям Европы, что было связано как со временем, так и с определенными финансовыми затратами. Ужесточен контроль над импортом фармпродукции. Рост зарплат для медиков Впервые был введен механизм минимальной заработной платы для медперсонала. В результате более 21 тысячи человек получают повышенную зарплату. Для клиник внедрена обязанность международной аккредитации. Азарашвили пожелал успехов будущему министру. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, испания, израиль, зураб азарашвили, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, минздрав, республиканская больница