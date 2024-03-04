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Глава Антикоррупционного бюро в Грузии станет неприкосновенным
Глава Антикоррупционного бюро в Грузии станет неприкосновенным
Sputnik Грузия
В парламенте Грузии продолжают работу над выполнением девяти рекомендаций ЕС 04.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-04T17:37+0400
2024-03-04T17:37+0400
2024-03-04T18:32+0400
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специальная следственная служба
венецианская комиссия
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии, опираясь на заключение Венецианской комиссии, рассматривает законодательные поправки, касающиеся работы Специальной следственной службы и Антикоррупционного бюро. Инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства. Парламентская оппозиция, кроме депутатов от партии "Европейские социалисты", отказалась от участия в обсуждении. По словам главы юридического комитета Анри Оханашвили, поправками устанавливаются гарантии неприкосновенности главы Антикоррупционного бюро. В частности, глава этого ведомства может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован только с предварительного согласия парламента Грузии. Кроме того, досмотр его места жительства или места работы, автомобиля или личный досмотр могут проводиться также с разрешения законодательного органа. Политические партии в Грузии могут закрыть за непредъявление финансовой декларации>>Исключением станет лишь случай, когда главу Антикоррупционного бюро застанут непосредственно за совершением преступления. Кроме того, отменяется основание для досрочного прекращения полномочий руководителя Антикоррупционного бюро, связанное с употреблением наркотических средств и уклонением от обязательной проверки на наркотики. По словам Оханашвили, это не означает, что если глава бюро совершит преступление, связанное с наркотиками, он не будет привлечен к ответственности. В таком случае это станет основанием для досрочного прекращения полномочий, отметил политик.Изменения также касаются определения бюджета главы бюро и свободы распоряжаться финансовыми расходами.Что касается внесения изменений в деятельность Специальной следственной службы, то в случае принятия поправок ведомство будет уполномочено в любое время по собственной инициативе публиковать специальный отчет по вопросам, связанным с их деятельностью.Кроме того, меняются сроки и условия конкурса по избранию главы Службы. Увеличивается кворум для принятия парламентом Грузии решения о приостановлении неприкосновенности руководителей этих двух служб – с большинства присутствующих до большинства полного состава. Условия ЕСДля продвижения Грузии на пути вступления в Евросоюз, стране необходимо выполнить девять рекомендаций. Среди которых дальнейшее обеспечение эффективности, институциональной независимости и беспристрастности Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Выполнение рекомендаций Венецианской комиссии в отношении этих органов посредством инклюзивного процесса, накопление большого опыта в расследовании дел, связанных с борьбой с коррупцией и организованной преступностью. Специальная следственная служба с расширенными полномочиями была создана 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора. Это независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав и свобод человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, анри оханашвили, антикоррупционное бюро, специальная следственная служба, венецианская комиссия
грузия, новости, политика, тбилиси, анри оханашвили, антикоррупционное бюро, специальная следственная служба, венецианская комиссия
Глава Антикоррупционного бюро в Грузии станет неприкосновенным
17:37 04.03.2024 (обновлено: 18:32 04.03.2024)
В парламенте Грузии продолжают работу над выполнением девяти рекомендаций ЕС
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии, опираясь на заключение Венецианской комиссии, рассматривает законодательные поправки, касающиеся работы Специальной следственной службы и Антикоррупционного бюро.
Инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства. Парламентская оппозиция, кроме депутатов от партии "Европейские социалисты", отказалась от участия в обсуждении.
По словам главы юридического комитета Анри Оханашвили, поправками устанавливаются гарантии неприкосновенности главы Антикоррупционного бюро.
В частности, глава этого ведомства может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован только с предварительного согласия парламента Грузии. Кроме того, досмотр его места жительства или места работы, автомобиля или личный досмотр могут проводиться также с разрешения законодательного органа.
Исключением станет лишь случай, когда главу Антикоррупционного бюро застанут непосредственно за совершением преступления.
Кроме того, отменяется основание для досрочного прекращения полномочий руководителя Антикоррупционного бюро, связанное с употреблением наркотических средств и уклонением от обязательной проверки на наркотики.
По словам Оханашвили, это не означает, что если глава бюро совершит преступление, связанное с наркотиками, он не будет привлечен к ответственности. В таком случае это станет основанием для досрочного прекращения полномочий, отметил политик.
Изменения также касаются определения бюджета главы бюро и свободы распоряжаться финансовыми расходами.
"Пакет изменений ориентирован на реализацию части плана из девяти пунктов, который связан с дальнейшим усилением Антикоррупционного бюро и созданием гарантий, которые обеспечат еще большую эффективность этой службы", – отметил Оханашвили.
Что касается внесения изменений в деятельность Специальной следственной службы, то в случае принятия поправок ведомство будет уполномочено в любое время по собственной инициативе публиковать специальный отчет по вопросам, связанным с их деятельностью.
Кроме того, меняются сроки и условия конкурса по избранию главы Службы. Увеличивается кворум для принятия парламентом Грузии решения о приостановлении неприкосновенности руководителей этих двух служб – с большинства присутствующих до большинства полного состава.
Для продвижения Грузии на пути вступления в Евросоюз, стране необходимо выполнить девять рекомендаций. Среди которых дальнейшее обеспечение эффективности, институциональной независимости и беспристрастности Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.
Выполнение рекомендаций Венецианской комиссии в отношении этих органов посредством инклюзивного процесса, накопление большого опыта в расследовании дел, связанных с борьбой с коррупцией и организованной преступностью.
Специальная следственная служба с расширенными полномочиями была создана 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора. Это независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ.
В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав и свобод человека.