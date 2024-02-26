https://sputnik-georgia.ru/20240226/politicheskie-partii-v-gruzii-mogut-zakryt-za-nepredyavlenie-finansovoy-deklaratsii-286552035.html
Политические партии в Грузии могут закрыть за непредъявление финансовой декларации
Политические партии в Грузии могут закрыть за непредъявление финансовой декларации
После отмены регистрации указанной партии, ее имущество будет направлено в государственную казну 26.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-26T17:33+0400
2024-02-26T17:33+0400
2024-02-26T17:39+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Непредставление политической партией финансовой декларации в Антикоррупционное бюро Грузии в течение двух лет подряд может стать основанием для аннулирования регистрации партии – соответствующие поправки вносятся в закон "О политических объединениях граждан". В действующий закон добавляется новая статья, согласно которой, если партия не подаст финансовую декларацию в Антикоррупционное бюро в течение двух лет подряд, Национальное агентство публичного реестра будет иметь право отозвать регистрацию партии на основании Обращения руководителя Антикоррупционного бюро. После отмены регистрации указанной партии, ее имущество будет направлено в государственную казну. Презентация Антикоррупционного бюро Грузии – как будет работать новое ведомство >>Кроме того, в целях осуществления контроля за финансовой деятельностью политической партии, а также лица, имеющего заявленную избирательную цель, на Антикоррупционное бюро проектом возлагаются следующие полномочия: Антикоррупционное бюро получит право давать указания об устранении выявленного недостатка в случае неисполнения политической партией или лицом, задекларировавшим избирательную цель, соответствующей обязанности, а также давать им разумный срок для устранения упущения. Неустранение упущений влечет за собой предупреждение или штраф в размере 1 тысячи лари для физического лица, штраф в размере 5 тысяч лари для квалифицированного лица и штраф для другого субъекта в размере 2 тысяч лари. Глава антикоррупционного бюро Грузии может получить неприкосновенность >>Новое ведомство – Антикоррупционное бюро – заработало в Грузии с 1 сентября 2023 года, и в его функции входит контроль за финансами партий и чиновников. Кроме того, Антикоррупционное бюро будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц. Антикоррупционное бюро подотчетно парламенту Грузии и межведомственному антикоррупционному совету.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, антикоррупционное бюро, парламент грузии
грузия, новости, политика, антикоррупционное бюро, парламент грузии
Политические партии в Грузии могут закрыть за непредъявление финансовой декларации
17:33 26.02.2024 (обновлено: 17:39 26.02.2024)
После отмены регистрации указанной партии, ее имущество будет направлено в государственную казну
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Непредставление политической партией финансовой декларации в Антикоррупционное бюро Грузии в течение двух лет подряд может стать основанием для аннулирования регистрации партии – соответствующие поправки вносятся в закон "О политических объединениях граждан".
В действующий закон добавляется новая статья, согласно которой, если партия не подаст финансовую декларацию в Антикоррупционное бюро в течение двух лет подряд, Национальное агентство публичного реестра будет иметь право отозвать регистрацию партии на основании Обращения руководителя Антикоррупционного бюро.
После отмены регистрации указанной партии, ее имущество будет направлено в государственную казну.
Кроме того, в целях осуществления контроля за финансовой деятельностью политической партии, а также лица, имеющего заявленную избирательную цель, на Антикоррупционное бюро проектом возлагаются следующие полномочия:
провести опрос физического лица;
опрос физического лица судьей-магистратом;
запрос информации, в том числе персональных данных особой категории, у государственных учреждений, физических, юридических, иных лиц.
Антикоррупционное бюро получит право давать указания об устранении выявленного недостатка в случае неисполнения политической партией или лицом, задекларировавшим избирательную цель, соответствующей обязанности, а также давать им разумный срок для устранения упущения.
Неустранение упущений влечет за собой предупреждение или штраф в размере 1 тысячи лари для физического лица, штраф в размере 5 тысяч лари для квалифицированного лица и штраф для другого субъекта в размере 2 тысяч лари.
Новое ведомство – Антикоррупционное бюро – заработало в Грузии с 1 сентября 2023 года, и в его функции входит контроль за финансами партий и чиновников.
Кроме того, Антикоррупционное бюро будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц.
Антикоррупционное бюро подотчетно парламенту Грузии и межведомственному антикоррупционному совету.