https://sputnik-georgia.ru/20240304/studenty-v-gruzii-predpochitayut-gosudarstvennye-vuzy-chastnym---statistika-286688814.html

Студенты в Грузии предпочитают государственные вузы частным – статистика

Студенты в Грузии предпочитают государственные вузы частным – статистика

Sputnik Грузия

К началу учебного года в Грузии действовало 62 высших учебных заведения, из них 19 государственных и 43 частных 04.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-04T16:28+0400

2024-03-04T16:28+0400

2024-03-04T17:03+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Основная часть (59,1%) от общего числа студентов Грузии, по данным на 2023-2024 учебный год, учится в государственных вузах, на долю частного сектора пришлось только 40,9% студентов, говорится в материалах Национальной службы статистики. К началу 2023/2024 учебного года в Грузии действовало 62 высших учебных заведения, из них 19 государственных и 43 частных. Примерно две трети высших учебных заведений расположены в Тбилиси.Общее число учащихся вузов составило 177, 8 тысячи студентов, что на 10,2% превысило прошлогодний показатель. Число иностранных студентов в вузах Грузии увеличивается ежегодно – обновленные данные >>В 2023-2024 учебном году во все высшие учебные заведения поступило 54,3 тысячи новых студентов, что на 8,4% больше, чем было в прошлом году. Большая часть (32,4 тысячи студентов) выбрала обучение в государственных вузах, а 21,9 тысячи – в частных. Женщины составляют 51,2 % от общего числа студентов, а 48,8% – мужчины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, образование в грузии, студенты, вузы грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"