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Вклады в банках Грузии выросли в январе – новые данные

Вклады в банках Грузии выросли в январе – новые данные

Sputnik Грузия

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 февраля текущего года составил 50,22% 04.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-04T11:52+0400

2024-03-04T11:52+0400

2024-03-04T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 февраля 2024 года составил 50,68 миллиарда лари, что на 72,08 миллиона лари, или на 0,14%, больше, чем на начало января 2024 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в январе по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады снизились на 1,95 миллиарда лари, или 10,08%, а вклады до востребования снизились на 1,88 миллиарда лари, или 6,02%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 февраля текущего года составил 50,22% и на 0,95 процентного пункта вырос по сравнению с ситуацией на 1 января 2024 года.Объем выданных банками Грузии кредитов снизился в январе >>Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в январе составила 8,1%, в том числе 10,6% – по депозитам в национальной валюте и 2,05% – по депозитам в иностранной валюте.На конец ноября в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"