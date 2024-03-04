https://sputnik-georgia.ru/20240304/zapret-lgbt--propagandy-v-gruzii-chast-oppozitsii-protiv-novoy-initsiativy-286685035.html

Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии: часть оппозиции против новой инициативы

Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии: часть оппозиции против новой инициативы

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Инициатива правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" о запрете в стране ЛГБТ*-пропаганды вызвала неоднозначную... 04.03.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Инициатива правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" о запрете в стране ЛГБТ*-пропаганды вызвала неоднозначную реакцию со стороны парламентской оппозиции: часть отказывается принимать участие в обсуждении, другая – считает, что есть более важные проблемы. Как ранее заявил в "Грузинской мечте", за ЛГБТ*-пропаганду в Грузии могут ввести административное наказание, но это не помешает интеграции Грузии в ЕС.Парламентская партия "Лело для Грузии" основателя TBC банка Мамуки Хазарадзе также отказалась от участия в обсуждении инициативы. В свою очередь один из лидеров общественной организации "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили считает, что ЛГБТ*-пропаганда уже проникла в психологию детей – их приводят на ЛГБТ*-парады, что недопустимо. По его словам, оппозиция во время предвыборной кампании будет придерживаться риторики в защиту ЛГБТ*-пропаганды. "Оппозиция молчит. Это значит, что во время предвыборной кампании их риторика будет о том, чтобы в стране была ЛГБТ*-пропаганда. Наша риторика наряду с экономическим развитием будет заключаться в защите грузинских традиций, то есть "никакой ЛГБТ*-пропаганды", – отметил Мачарашвили. Почему в Грузии заговорили о запрете ЛГБТ*-пропаганды? >>По словам первого заместителя председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Георгия Цагареишвили, важно, чтобы ЛГБТ*-пропаганда не проникала в детские сады, школы и университеты. При этом, по его словам, законопроект не затронет представителей меньшинства и их свобода выражения будет защищена. "Проблема ЛГБТ*-пропаганды, которая абсолютно неприемлема, должна быть решена. Она не должна доходить до школ, детских садов и высших учебных заведений. Мы подчеркнули, что права сексуальных меньшинств будут защищены в этой стране. Мы не будем ограничивать свободу выражения, и мы хотим найти здесь золотую середину", – сказал Цагареишвили. Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций, и недопустимости пропаганды ЛГБТ*. * Запрещенное в России экстремистское движениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, гурам мачарашвили, мамука хазарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, алеко элисашвили