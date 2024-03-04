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Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии: часть оппозиции против новой инициативы
Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии: часть оппозиции против новой инициативы
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Инициатива правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" о запрете в стране ЛГБТ*-пропаганды вызвала неоднозначную... 04.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Инициатива правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" о запрете в стране ЛГБТ*-пропаганды вызвала неоднозначную реакцию со стороны парламентской оппозиции: часть отказывается принимать участие в обсуждении, другая – считает, что есть более важные проблемы. Как ранее заявил в "Грузинской мечте", за ЛГБТ*-пропаганду в Грузии могут ввести административное наказание, но это не помешает интеграции Грузии в ЕС.Парламентская партия "Лело для Грузии" основателя TBC банка Мамуки Хазарадзе также отказалась от участия в обсуждении инициативы. В свою очередь один из лидеров общественной организации "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили считает, что ЛГБТ*-пропаганда уже проникла в психологию детей – их приводят на ЛГБТ*-парады, что недопустимо. По его словам, оппозиция во время предвыборной кампании будет придерживаться риторики в защиту ЛГБТ*-пропаганды. "Оппозиция молчит. Это значит, что во время предвыборной кампании их риторика будет о том, чтобы в стране была ЛГБТ*-пропаганда. Наша риторика наряду с экономическим развитием будет заключаться в защите грузинских традиций, то есть "никакой ЛГБТ*-пропаганды", – отметил Мачарашвили. Почему в Грузии заговорили о запрете ЛГБТ*-пропаганды? >>По словам первого заместителя председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Георгия Цагареишвили, важно, чтобы ЛГБТ*-пропаганда не проникала в детские сады, школы и университеты. При этом, по его словам, законопроект не затронет представителей меньшинства и их свобода выражения будет защищена. "Проблема ЛГБТ*-пропаганды, которая абсолютно неприемлема, должна быть решена. Она не должна доходить до школ, детских садов и высших учебных заведений. Мы подчеркнули, что права сексуальных меньшинств будут защищены в этой стране. Мы не будем ограничивать свободу выражения, и мы хотим найти здесь золотую середину", – сказал Цагареишвили. Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций, и недопустимости пропаганды ЛГБТ*. * Запрещенное в России экстремистское движениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, гурам мачарашвили, мамука хазарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, алеко элисашвили
политика, грузия, новости, тбилиси, гурам мачарашвили, мамука хазарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, алеко элисашвили
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Инициатива правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" о запрете в стране ЛГБТ*-пропаганды вызвала неоднозначную реакцию со стороны парламентской оппозиции: часть отказывается принимать участие в обсуждении, другая – считает, что есть более важные проблемы.
Как ранее заявил в "Грузинской мечте", за ЛГБТ*-пропаганду в Грузии могут ввести административное наказание, но это не помешает интеграции Грузии в ЕС.
"Грузинская мечта" оторвалась от реальности и людей, поэтому делает такие глупости. Пусть пройдут по улице и посмотрят, в чем настоящая беда, в чем действительно нуждаются люди. И они не станут говорить на эти притянутые за уши несуществующие темы... Мы не примем в этом участия", – сказал лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили журналистам.
Парламентская партия "Лело для Грузии" основателя TBC банка Мамуки Хазарадзе также отказалась от участия в обсуждении инициативы.
В свою очередь один из лидеров общественной организации "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили считает, что ЛГБТ*-пропаганда уже проникла в психологию детей – их приводят на ЛГБТ*-парады, что недопустимо.
По его словам, оппозиция во время предвыборной кампании будет придерживаться риторики в защиту ЛГБТ*-пропаганды.
"Оппозиция молчит. Это значит, что во время предвыборной кампании их риторика будет о том, чтобы в стране была ЛГБТ*-пропаганда. Наша риторика наряду с экономическим развитием будет заключаться в защите грузинских традиций, то есть "никакой ЛГБТ*-пропаганды", – отметил Мачарашвили.
По словам первого заместителя председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Георгия Цагареишвили, важно, чтобы ЛГБТ*-пропаганда не проникала в детские сады, школы и университеты.
При этом, по его словам, законопроект не затронет представителей меньшинства и их свобода выражения будет защищена.
"Проблема ЛГБТ*-пропаганды, которая абсолютно неприемлема, должна быть решена. Она не должна доходить до школ, детских садов и высших учебных заведений. Мы подчеркнули, что права сексуальных меньшинств будут защищены в этой стране. Мы не будем ограничивать свободу выражения, и мы хотим найти здесь золотую середину", – сказал Цагареишвили.
Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций, и недопустимости пропаганды ЛГБТ*.
* Запрещенное в России экстремистское движение