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"Что скажет господин" – депутат раскритиковал мышление грузинской оппозиции
"Что скажет господин" – депутат раскритиковал мышление грузинской оппозиции
Sputnik Грузия
Грузинские оппозиционеры имеют вассальное мышление, убежден политик 05.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Мышление грузинской оппозиции не выходит за рамки опасений о том, что скажет господин или зарубежная сила, что в очередной раз было продемонстрировано во время подписания соглашения о стратегическом партнерстве с Китаем, заявил депутат, один из лидеров общественной организации "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональный и культурный, а также международный. Часть оппозиции считает, что приоритетным для Грузии должно быть развитие отношений с основными партнерами – США и ЕС, а не Китаем. По его словам, такое мышление проявилось и в отношении оппозиции к инициативе правящей партии о запрете ЛГБТ*-пропаганды. "Они (оппозиционеры – ред.) только и говорят о том, что не время говорить о ЛГБТ*- пропаганде, что, мол, вот педофилия участилась. Педофилия является уголовным преступлением. Она наказуема. А что еще мы можем сделать? Кто-то занимается пропагандой? ЛГБТ*-пропаганда не запрещена, и мы запретим ее сейчас", – сказал Мачарашвили. На президента Грузии обрушился шквал критики из-за ее заявления о Католикосе-Патриархе>> Как ранее заявили в "Грузинской мечте", за ЛГБТ*-пропаганду в Грузии могут ввести административное наказание, но это не помешает интеграции Грузии в ЕС. Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций, и недопустимости пропаганды ЛГБТ*. * Запрещенное в России экстремистское движение
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грузия, политика, новости, китай, гурам мачарашвили, тбилиси
"Что скажет господин" – депутат раскритиковал мышление грузинской оппозиции
15:31 05.03.2024 (обновлено: 17:28 05.03.2024)
Грузинские оппозиционеры имеют вассальное мышление, убежден политик
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Мышление грузинской оппозиции не выходит за рамки опасений о том, что скажет господин или зарубежная сила, что в очередной раз было продемонстрировано во время подписания соглашения о стратегическом партнерстве с Китаем, заявил депутат, один из лидеров общественной организации "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональный и культурный, а также международный. Часть оппозиции считает, что приоритетным для Грузии должно быть развитие отношений с основными партнерами – США и ЕС, а не Китаем.
"Мышление оппозиции не может выйти за рамки того, что скажет господин, их господин, зарубежная сила. Помните, что говорили при подписании соглашения о стратегическом партнерстве с Китаем, как служить двум господам? Что значит, как служить двум господам? У них уже есть один господин?" – сказал Мачарашвили.
По его словам, такое мышление проявилось и в отношении оппозиции к инициативе правящей партии о запрете ЛГБТ*-пропаганды.
"Они (оппозиционеры – ред.) только и говорят о том, что не время говорить о ЛГБТ*- пропаганде, что, мол, вот педофилия участилась. Педофилия является уголовным преступлением. Она наказуема. А что еще мы можем сделать? Кто-то занимается пропагандой? ЛГБТ*-пропаганда не запрещена, и мы запретим ее сейчас", – сказал Мачарашвили.
Как ранее заявили в "Грузинской мечте", за ЛГБТ*-пропаганду в Грузии могут ввести административное наказание, но это не помешает интеграции Грузии в ЕС.
Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций, и недопустимости пропаганды ЛГБТ*.
* Запрещенное в России экстремистское движение