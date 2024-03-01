https://sputnik-georgia.ru/20240301/na-prezidenta-gruzii-obrushilsya-shkval-kritiki-iz-za-ee-zayavleniya-o-katolikose-patriarkhe-286655784.html

На президента Грузии обрушился шквал критики из-за ее заявления о Католикосе-Патриархе

На президента Грузии обрушился шквал критики из-за ее заявления о Католикосе-Патриархе

Sputnik Грузия

Зурабишвили назвала Илию Второго слабым и выразила надежду, что ГПЦ выберет прогрузинского и проевропейского, а не пророссийского Патриарха 01.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-01T13:22+0400

2024-03-01T13:22+0400

2024-03-01T15:28+0400

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грузинская православная церковь

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили стала объектом резкой критики как со стороны Патриархии, так и властей страны из-за ее заявления о слабости Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго и того, каким должен быть следующий глава Церкви. Президент Грузии заявила о сложностях в ГПЦ, назвав одной из главных причин этого слабость Илии Второго. При этом Зурабишвили сказала, что Церковь близка с властями и предрасположена следовать ее акцентам. В связи с этим она выразила надежду, что ГПЦ последует прозападной риторике, а также сможет выбрать прогрузинского и проевропейского, а не пророссийского Патриарха. По его словам, неясно, что президент имела в виду, когда говорила о древних методах Церкви, следовании прозападной риторике и о том, что Церковь близка к властям. "Жаль слышать такое поверхностное и шаблонное отношение с высоты президента, а разговоры о прогрузинском, проевропейском или пророссийском выборе в Грузинской церкви бросают тень и принижают не столько Церковь, сколько автора комментария", – отметил Джагмаидзе. Резкой критике президента подверг и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Оскорбительными высказывания президента о Католикосе-Патриархе в ходе визита в Лондон назвал генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он подчеркнул, что Илия Второй укрепил Грузинскую православную церковь, а Церковь и вера – очень сенситивные темы. "То, на чем стоит наша страна, наша нация – это наша вера, культура. Против всего того, что дорого грузинскому народу, целенаправленно борются, чтобы как-то навредить, бросить грязь. Эта пропаганда продолжается годами, но грузинский народ мудр и хорошо анализирует сегодняшнюю ситуацию и угрозы", – заявил Каладзе. Он отметил, что нынешний год – это год парламентских выборов, угрозы, давление и подобные заявления будут иметь место и впредь. Президент Грузии опустилась до нападок на Патриарха – один из лидеров "Грузинской мечты">>Зурабишвили вынесла себе приговор, позволив себе нападки на Католикоса-Патриарха, заявил депутат от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили. "Выполняла она задание других или же выражала собственную волю – это уже не имеет существенного значения, поскольку мы видим, что Саломе Зурабишвили как активистка радикальной оппозиции говорит в целом то, что является нарративом коллективного "Нацдвижения", – отметил Ионатамишвили. Репутации Грузии наносит вред не заключение Саакашвили, а его действия – Каладзе>>Лидеры "Грузинской мечты" уже давно говорят, что Зурабишвили перестала быть президентом Грузии, а является частью "радикальной оппозиции". "Радикальной оппозицией" представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партию "Лело для Грузии" и ряд других партий. Эта часть оппозиции, по утверждению лидеров правящей партии, пытается расшатать ситуацию в стране, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Президент vs "Грузинская мечта"Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. Зарубежные поездки и благотворительность – траты президента Грузии в 2023 году>>После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она помимо всего прочего обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты по причине отсутствия доверия. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Довести дело до конца не удалось, так как у парламентского большинства нет достаточного количества мандатов в парламенте. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. Таким образом Зурабишвили сохранила за собой кресло президента и продолжила осуществлять зарубежные визиты без одобрения правительства. Поездки она финансирует из собственного кармана. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , илия второй, каха каладзе, грузинская православная церковь