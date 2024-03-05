https://sputnik-georgia.ru/20240305/est-li-protivostoyanie-v-pravyaschey-partii-gruzii-zayavlenie-kaladze-286703649.html

Есть ли противостояние в правящей партии Грузии? Заявление Каладзе

Есть ли противостояние в правящей партии Грузии? Заявление Каладзе

Sputnik Грузия

Ранее об отсутствии разногласий с премьером Кобахидзе заявил председатель правящей партии Ираклий Гарибашвили 05.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-05T19:10+0400

2024-03-05T19:10+0400

2024-03-05T19:10+0400

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ираклий кобахидзе

каха каладзе

ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

республиканская больница

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии"Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе назвал информацию о конфликте внутри правящей команды спекуляцией. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>О противостоянии в партии власти заговорили после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправил в отставку министра здравоохранения Зураба Азарашвили, который по инициативе экс-главы правительства Гарибашвили принял ряд непопулярных в обществе решений. В отставку ушел и глава правительственной канцелярии Реваз Джавелидзе. Ранее об отсутствии разногласий с премьером Кобахидзе заявил председатель правящей партии Ираклий Гарибашвили. Отставка Зураба Азарашвили стала неожиданностью для общественности. Он возглавлял министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты с декабря 2021 года. Разногласия в правящей партии Грузии: как Гарибашвили воспринял решение нового премьера? >>Между тем один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе подтвердил, что причиной отставки Азарашвили стал вопрос Республиканской больницы. Отказ от расформирования Республиканской клиники был одним из первых решений Ираклия Кобахидзе после того, как тот стал главой правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, каха каладзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, республиканская больница