https://sputnik-georgia.ru/20240303/raznoglasiya-v-pravyaschey-partii-gruzii-kak-garibashvili-vosprinyal-reshenie-novogo-premera-286671733.html

Разногласия в правящей партии Грузии: как Гарибашвили воспринял решение нового премьера?

Разногласия в правящей партии Грузии: как Гарибашвили воспринял решение нового премьера?

Sputnik Грузия

О расхождениях внутри партии власти заговорили после того, как Кобахидзе отправил в отставку главу Минздрава 03.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-03T11:20+0400

2024-03-03T11:20+0400

2024-03-03T11:20+0400

ираклий кобахидзе

ираклий гарибашвили

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республиканская больница

минздрав

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили уверяет, что никаких разногласий и противостояния между ним и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе не существует, в то время как в оппозиции видят обратное. О противостоянии в партии власти заговорили после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправил в отставку министра здравоохранения Зураба Азарашвили, который по инициативе Ираклия Гарибашвили принял ряд непопулярных в обществе решений, в том числе о расформировании Республиканской больницы. В отставку ушел и глава правительственной канцелярии Реваз Джавелидзе. Между тем один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе подтвердил, что причиной отставки Азарашвили стал вопрос Республиканской больницы. Отказ от расформирования Республиканской клиники был одним из первых решений Ираклия Кобахидзе, после того, как тот стал главой правительства. Почему глава Минздрава Грузии ушел в отставку? Премьер сделал комментарий >>>"Министр здравоохранения Зураб Азарашвили сделал много позитивного, но в последнее время были пробелы, связанные с вопросами коммуникации, и, действительно, были разногласия, в том числе и по Республиканской больнице. Соответственно, в результате общения премьер-министра и министра здравоохранения было принято это совместное решение, и он решил уйти в отставку", – сказал Мдинарадзе. А вот в оппозиции видят в отставке Азарашвили конфликт между кланами Кобахидзе и Гарибашвили. Отставка Зураба Азарашвили стала неожиданностью для общественности. Он возглавлял министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты с декабря 2021 года. Кобахидзе назвал лучшим решением прекращение реорганизации Республиканской больницы >>>Кто заменит его на посту главы Минздрава, пока неизвестно. Премьер-министр Грузии анонсировал внутрипартийные консультации по этому вопросу. В Грузии министерство здравоохранения, помимо вопроса здравоохранения, отвечает также за социальное обеспечение, трудоустройство и заботу о вынужденных переселенцах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, зураб азарашвили, новости, грузия, политика, республиканская больница, минздрав