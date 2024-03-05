https://sputnik-georgia.ru/20240305/gosudarstvo-bolshe-ne-budet-finansirovat-rody-surrogatnykh-materey-v-gruzii-286710363.html

Государство больше не будет финансировать роды суррогатных матерей в Грузии

Государство больше не будет финансировать роды суррогатных матерей в Грузии

Sputnik Грузия

Данное направление в стране не регулировалось, что могло привести к случаям торговли детьми или торговле органами, считают в Минздраве 05.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-05T23:06+0400

2024-03-05T23:06+0400

2024-03-05T23:15+0400

грузия

новости

общество

суррогатное материнство в грузии

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. В Грузии естественные роды и кесарево сечение больше не будут бесплатными для суррогатных матерей. Соответствующее изменение вошло в постановление правительства Грузии "О некоторых мероприятиях с целью перехода на всеобщее здравоохранение". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"В рамках программы не будут возмещены расходы на роды\кесарево сечение суррогатных матерей", – отмечено в постановлении. С января 2024 года искусственное оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерей в Грузии доступно только для граждан страны. Донорами или суррогатными матерями в Грузии можно быть только бескорыстно. За это нельзя будет брать компенсацию. Исключением являются лишь расходы на беременность и роды. Ранее в Минздраве Грузии заявили, что данное направление в стране не регулировалось, что могло привести к случаям торговли детьми или торговле органами, кроме того, невозможно было отследить, куда отправляли детей. Суррогатное материнство в Грузии: благо или зло? >>Информация о суррогации, искусственном оплодотворении (in vitro) и инсеминации в Грузии с 1 января 2024 года аккумулируется в едином реестре. Медучреждения, где проводятся данные процедуры, обязаны размещать в этом реестре информацию об использованных тканях, клетках, об эмбрионах, а также материалах и лицах, контактирующих с ними. Необходимость создания подобного реестра возникла в последние годы, когда в мире, и в том числе в Грузии, все чаще обращаются к медицине в репродуктивных целях. Если в 2018 году путем суррогации родились около 500 детей, в 2022 году это число превысило одну тысячу. На сегодняшний день услуги с использованием вспомогательных репродуктивных технологий предоставляют 19 медучреждений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, суррогатное материнство в грузии, министерство здравоохранения грузии