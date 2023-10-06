https://sputnik-georgia.ru/20231006/surrogatnoe-materinstvo-v-gruzii-blago-ili-zlo-283014626.html

Суррогатное материнство в Грузии: благо или зло?

Суррогатное материнство в Грузии: благо или зло?

Общеизвестно, что медицинский туризм – очень высокодоходное занятие. Грузия располагает значимым потенциалом в этой области 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T11:46+0400

2023-10-06T11:46+0400

2023-10-06T12:29+0400

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Потенциал Грузии с точки зрения медицинского туризма можно развивать по двум направлениям. Во-первых, это бальнеологические курорты, то есть методы лечения, при которых используются природные факторы – минеральные воды, полезные по составу грязи, магнитные пески, цветение растений и деревьев с лечебными свойствами, благоприятный климат. Как правило, вода и грязи содержат полезную для организма человека концентрацию соли, газов и других ценных минеральных веществ. На бальнеологической карте Грузинской ССР было обозначено более 300 курортов, и некоторые из них (Цхалтубо, Саирме, Боржоми, Абустамани) сейчас относительно динамично развиваются. Во-вторых, благодаря благоприятному инвестиционному климату и либеральному законодательству Грузия (теоретически) может развивать медицинский туризм за счет привлечения врачей, специалистов, народных целителей, которые показывают успешные результаты в работе с пациентами, но их методики пока не признаны доказательной медициной (официальным мейнстримом). Оба эти направления развития медицинского туризма заслуживают самостоятельного рассмотрения, но сегодня давайте остановимся на теме суррогатного материнства и искусственного оплодотворения (ЭКО). Слишком она стала "горячей" пару месяцев назад, когда правительство Грузии без объявления войны решило "прикрыть" этот высокотехнологичный и очень динамично развивающийся сектор медицинского туризма страны. Мне очень захотелось разобраться, почему власти решили прирезать "курицу, несущую золотые яйца".Для тех, кто не в теме. Что такое суррогатное материнство? Это вынашивание и рождение женщиной ребенка для другого лица или лиц, которые станут юридическими родителями ребенка после его рождения. Чаще всего они же являются и генетическими родителями, предоставившими материал для формирования эмбриона в результате ЭКО, которого "подсаживают" в матку суррогатной мамы. А в случае тяжелого бесплодия возможно использование донорского генетического материала. Как правило, это осуществляется за вознаграждение, по понятным причинам вполне внушительное.Что всегда нужно помнить по этому вопросу, как обычным людям, так и лицам, принимающим решения. Это единственная возможность иметь своих генетических детей тем, кто не может выносить беременность по различным причинам. Например, женщинам, у которых удалена матка или яичники; есть тяжелые сопутствующие заболевания, не допускающие беременности или родов; имели место неоднократные потери беременности (выкидыши). Соответственно, это последняя возможность и для их мужчин стать отцами, если это семейная пара.Ярые противники суррогатного материнства считают его бичом нашего времени. Но оно практиковалось еще несколько тысяч лет назад. Самый старый брачный контракт был написан на глиняной табличке, которую нашли в 2017 году на раскопках в Турции. В нем ассирийская пара, Лакипум и Хатала, договаривались в течение двух лет произвести на свет собственное потомство. А в случае неудачи жене предписывалось найти суррогатную мать (купить за свой счет женщину-рабыню для мужа), которая родит ребенка для воспитания в их семье. Этому документу больше 4 000 лет, но в нем фактически упоминаются и суррогатное материнство, и бесплодие.В нашем мире о суррогатном материнстве впервые заявили в 1980 году, когда в США 37-летняя многодетная мать Элизабет Кейн за вознаграждение родила ребенка для семьи, в которой супруга не могла иметь детей (использовалась яйцеклетка Элизабет и сперма мужа). А через несколько лет суррогатным мамам уже успешно пересаживали эмбрионы, зачатые биологическими родителями.Сегодня суррогатное материнство официально разрешено в разных странах, в том числе и на постсоветском пространстве – в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Украине. Грузия, кстати, относится к другой группе – "не запрещено и не регламентировано", где вместе с ней находятся Латвия, Молдова, Таджикистан и Узбекистан. В таких случаях регуляции обычно определяются юридически оформленными договорными отношениями в треугольнике "клиника - генетические родители - суррогатная мама". Вокруг этой темы во всем мире ломается огромное количество копий, постоянно идут жаркие дебаты с участием власти, общественных организаций, медиков, религиозных групп, женских движений, ЛГБТ-сообществ и других участников. Согласия нет и не предвидится, но с каждым годом суррогатное материнство и искусственное оплодотворение становится все более популярным, а желающие находят способы обойти любые запреты и препоны. Причина очевидна: по мере потери человечеством своего здоровья все больше женщин и мужчин не способны самостоятельно произвести потомство и готовы на любые жертвы и ухищрения, чтобы это исправить. Увы, но эту глобальную тенденцию вспять уже не повернуть. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждая шестая пара в мире в той или иной степени сталкивается с проблемой бесплодия.Сколько детей родили суррогатные матери в Грузии - данные Минздрава>>Многие знаменитости не скрывают, что их дети родились с помощью суррогатных мам: Рики Мартини, Сара Джессика Паркер, Криштиану Роналду, Ким Кардашьян, Николь Кидман, Филипп Киркоров, Алла Пугачева и многие, многие другие. А Джордж Лукас благодаря суррогатной маме стал отцом дочери Эверест в 69 лет. В Грузии медицина вспомогательных репродуктивных технологий (так по научному это называется) за последние двадцать лет развилась с нуля в весьма успешную сеть высокотехнологичных клиник. Первый такой ребенок появился в Грузии на свет в 2000 году, в 2012 году их было 35, в 2016 году – 329, а в 2020 году – уже 819. Вследствие пандемии произошло естественное падение до 308 в 2021 году, но с моментальным восстановлением до 806 в 2022 г. А за первую половину текущего года родилось уже 517 детей. При этом не менее стремительно развивается и география пациентов. Если в поисках суррогатной мамы в 2021 году в Грузию приехали будущие родители из восьми стран, то в 2022 году родительское счастье искали в Грузии граждане уже из 20 государств мира, большинство из них – развитые (США, Швеция, Израиль и так далее). Как сообщает информагентство SPRESS.ge (Smart Press), cегодня малюсенькая Грузия занимает пятое место в мире по объему суррогатного материнства и первое место в мире, если считать количество родившихся детей на душу населения. "Ассоциация репродукции человека и эмбриологии" Грузии оценивает среднегодовой доход этой отрасли в 300 миллионов лари (120 миллионов долларов). Наверное, это преувеличение, но не очень большое. Арифметика простая: в среднем медицинские процедуры и оплата суррогатной мамы обходится в 25-30 тысяч долларов на одного ребенка или в 36 миллионов за 1 200 детей, которые могут родиться до конца 2023 году. Можно добавить еще столько же или больше за сопутствующие расходы (проживание, поездки, развлечения, другие местные расходы). В любом случае не вызывает сомнения, что если не вмешаются какие-либо внешние факторы, то эта отрасль продолжит стремительное развитие, а вспомогательные репродуктивные технологии станут лидером медицинского туризма Грузии. На мой взгляд, рубеж в эти тысячи детей может быть превзойден уже в ближайшие два-три года. Помощь бездетным или прибыльный бизнес – суррогатное материнство и донорство в Грузии >>Однако в середине 2023 года сначала министр здравоохранения Грузии, а затем и сам премьер-министр, выступая перед парламентом, весьма эмоционально заявили о необходимости с 1 января 2024 года запретить иностранцам услуги суррогатного материнства и ЭКО. А разрешить – только гражданам Грузии, но и им запретить платить за вынашивание и роды своего генетического ребенка. В следующем году кандидаты в суррогатные мамы должны соглашаться делать это, по мнению правительства, исключительно из соображений благотворительности (за исключением расходов на непосредственные медицинские процедуры). Для такого решения были названы причины, явно взятые из голливудского сценария: неизвестно, куда увозят детей, поэтому не исключена торговля людьми или органами для трансплантации. На мой непрофессиональный взгляд, если есть подозрение, что генетические родители увозят своего ребенка для того, чтобы разобрать на органы (какой-то неправдоподобный сценарий), то куда смотрят правоохранительные органы и Интерпол. Но как пояснили специалисты отрасли, на самом деле все дело в стремлении Грузии попасть в ЕС и выполнить одно из условий договора "Об ассоциации Грузии с Европейским Союзом". А сам предложенный законопроект дублирует шесть законодательных актов ЕС, регулирующих сферу трансплантации, которые способны уничтожить отрасль одним росчерком законодательного пера. Почему в Грузии ограничивают суррогатное материнство – ответ премьера>>Мне представляется, что правительство Грузии совершает стратегическую ошибку, в очередной раз пытаясь быть "святее Папы Римского". Во-первых, в Европе и на Западе нет единого стандарта в этих вопросах. В Швейцарии врачей ждет уголовная ответственность за участие в программах суррогатного материнства, в Нидерландах оно разрешается, но только на альтруистичной основе, в Бельгии вообще нет закона, регулирующего суррогатное материнство: все договоренности и условия администрируются самими клиниками. В США отсутствует законодательство на национальном уровне, и ряд штатов в рамках семейного права разрешает суррогатное материнство (Калифорния – самое популярное место для суррогатного туризма). В итоге граждане США практикуют внутриамериканский суррогатный туризм, сюда же с той же целью приезжают и из других стран.Почему в таком случае Грузия должна жертвовать высокотехнологичным медицинским сектором и нести серьезные финансовые потери? Мне представляется, что при принятии решений перед властью приоритетом №1 должны выступать все-таки интересы Грузии. Во-вторых, соответствующий Закон, безусловно, надо принимать рано или поздно, но не запрещающий, а регулирующий. Зачем "вместе с водой выплескивать ребенка"? При этом в начале пути самые сложные вопросы можно оставить за скобкой, договорившись о главном. Для чего призвать профессиональных экспертов, способных прагматически оценить достижения в этой сфере в самых разных странах, и включить такие основные позиции:По-моему, все это не так сложно, если законопроектом будут заниматься опытные законодатели с привлечением руководителей клиник, врачей и специалистов отрасли. Было бы желание.Если же законопроект станет законом в его нынешней форме ("тащить и не пущать"), то последствия будут предельно простые и невосполнимые. Отрасль высокотехнологичной грузинской медицины будет уничтожена, существующие клиники переберутся в другие страны, например, в Армению, где их примут с распростертыми объятиями. Потенциальные родители все равно найдут, где им обрести свою мечту, но это будет уже не Грузия. С "отъездом" квалифицированных клиник граждане Грузии тоже, скорее всего, потеряют возможность суррогатного материнства. Что же касается благотворительности, то ее все равно не будет, на мой взгляд. Много вы знаете молодых, здоровых женщин в Грузии, которые были бы готовы вынашивать ребенка для чужих людей "за спасибо!"? Я – ни одной. Конечно, решение все равно, наверное, найдется: будут платить, например, за "содержание во время беременности" (а, если введут ограничения на размер суммы, то платить станут "в конверте"). Но есть и другой сценарий, если принять прагматичный регулирующий закон. Лидером в мире суррогатного материнства до недавнего времени была Индия, где еще в 2002 году для развития медицинского туризма приняли Национальное руководство по аккредитации, надзору и регулированию клиник вспомогательных репродуктивных технологий. И эта отрасль приносила стране более 400 миллионов долларов в год. Но в 2022 году в пылу политической и избирательной борьбы вступил в силу закон, разрешающий только альтруистичное суррогатное материнство. Для Индии это катастрофа, поскольку, согласно опросам, подавляющее большинство женщин руководствовалось именно финансовой мотивацией. Теперь, отвечали они на вопрос, "придется переехать в Непал, где запрета на коммерцию нет". Почему в Грузии ограничивают суррогатное материнство – ответ премьера>>В свою очередь лидером на постсоветском пространстве была Россия, где суррогатное материнство разрешалось с 2012 года. Но в конце 2022 года были приняты законодательные акты, запрещающие иностранцам получать услуги суррогатного материнства в России. Более того, теперь будущим родителям, включая россиян, разрешалось использовать только собственные половые клетки. В чем смысл последнего, мне понять вообще не удалось, поскольку тем самым от родительства отрезали самых уязвимых – тех, кто страдает, по тем или иным причинам, тяжелым, неизлечимым бесплодием. В итоге в первом полугодии 2023 года количество обращений в российские клиники сократилось на 70%, и падение продолжается. Иными словами, с мирового рынка суррогатного материнства национальными законодателями выбиты два крупных игрока. И если все сделать правильно и в соответствии с законом, то Грузия может перехватить высвободившиеся потоки будущих родителей и стать мировым лидером в очень перспективной нише медицинского туризма. Дело за парламентариями.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Андрей Максимов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279227937_524:0:2572:2048_100x100_80_0_0_bdca4dff9b44d27379ece34ae073884c.jpg

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