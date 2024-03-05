https://sputnik-georgia.ru/20240305/gruziya-budet-zarabatyvat-na-turistakh-esche-bolshe--prognozy-premera-286702070.html

Грузия будет зарабатывать на туристах еще больше – прогнозы премьера

Грузия будет зарабатывать на туристах еще больше – прогнозы премьера

Sputnik Грузия

Туризм – важнейшее направление, которое вносит особый вклад в развитие и прогресс экономики Грузии, заявил премьер 05.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-05T16:24+0400

2024-03-05T16:24+0400

2024-03-05T17:45+0400

туризм

грузия

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новости

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Доходы Грузии от туризма достигнут 4,5 миллиарда долларов, а аэропорты страны обслужат 6,8 миллиона пассажиров в 2024 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на презентации итогового отчета работы сфер туризма и авиации Грузии, а также планов на 2024 год. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. За последние три года доходы от туризма бьют новые рекорды. По данным Нацбанка, доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года. По словам премьера, туризм – важнейшее направление, которое вносит особый вклад в развитие и прогресс экономики Грузии. Кобахидзе отметил, что туризму придается и большая политическая нагрузка. Он способствует углублению отношений между народами, что является важным фактором обеспечения безопасности Грузии. "Туризм трудоустраивает людей и увеличивает их доходы. С 2012 года оборот гостиниц и ресторанов увеличился в четыре раза, количество занятых в отрасли людей увеличилось с 28 тысяч до 40 тысяч, средняя заработная плата занятых в отрасли увеличилась в три раза", – заявил он. Кобахидзе отметил и быстрый рост сферы авиации в 2023 году. По информации премьера, запланирован ряд важных проектов по улучшению туристско-логистического потенциала нашей страны. В первую очередь планируется развитие проекта Тбилисского международного аэропорта, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирским и грузовым терминалами высокого уровня. Также очень важно продвижение межрегиональных перевозок. Для этого правительство продолжит стимулировать внутренние рейсы, строительство и развитие внутренних аэропортов. В частности, в этом году запланировано строительство и полная модернизация аэропорта Телави (регион Кахети), проектирование и строительство нового терминала аэропорта Местиа, также разработка генерального плана развития аэропорта Кутаиси завершится в этом году, в этом же году начнутся соответствующие инфраструктурные работы. "Это важные проекты, которые будут способствовать развитию туризма в стране и экономическому прогрессу нашей страны в целом", – сказал Кобахидзе. Важные мероприятияВ ходе своего выступления Кобахидзе анонсировал 6-7 апреля проведение впервые в истории Грузии молодежного чемпионата мира по сноуборду на горнолыжном курорте Гудаури под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Также он напомнил о важном событии для туристической сферы – Всемирном дне туризма, который в 2024 году отметят в Грузии. Кроме того, в Грузии пройдет важный международный форум делового туризма – MND 2024, в котором примут участие представители ведущих организаций Европы, работающих в сфере делового туризма. По словам Кобахидзе, мероприятие внесет существенный вклад в улучшение международного рейтинга страны в сфере делового туризма. Грузия потеряла 1,5 млн туристов из-за закрытия сухопутной границы с Азербайджаном >>Кроме того, в этом году совместно с ЕС и странами Персидского залива запланированы комплексные мероприятия, направленные на новые целевые рынки, такие как Китай, США, Индия и другие. Как отметил премьер, эти мероприятия повысят популярность Грузии и существенно поспособствуют дальнейшему развитию туристической отрасли в стране. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе