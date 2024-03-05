https://sputnik-georgia.ru/20240305/gruziya-poteryala-15-mln-turistov-iz-za-zakrytiya-sukhoputnoy-granitsy-s-azerbaydzhanom-286698699.html

Грузия потеряла 1,5 млн туристов из-за закрытия сухопутной границы с Азербайджаном

Грузия потеряла 1,5 млн туристов из-за закрытия сухопутной границы с Азербайджаном

Sputnik Грузия

Выезд из Азербайджана в Грузию, как и выезд, возможен только воздушным путем 05.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-05T13:57+0400

2024-03-05T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Грузия потеряла более 1,5 миллиона туристов из-за закрытия Азербайджаном сухопутной границы и не смогла вернуться к допандемийным показателям, заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили на презентации итогового отчета туристической и авиационной отрасли Грузии за 2023 год. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Решение о закрытии сухопутной границы Азербайджан принял весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Тогда в Баку было объявлено, что карантинный режим продлится до тех пор, пока в этом будет необходимость.Согласно последнему решению правительства, страна откроет свои сухопутные границы 2 апреля 2024 года. Это эквивалентно примерно 400 миллионам долларов, заявила замминистра. По ее словам, именно этот фактор привел к тому, что Грузия не смогла полностью восстановить туристические потоки Выезд из Азербайджана в Грузию, как и выезд, возможен только воздушным путем. Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики>>Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе 2024 года составил 93 миллиона долларов. Согласно данным Национальной службы статистики, в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Страна в 2023 году получила от туризма доход в более чем четыре миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, азербайджан, тбилиси, баку, мариам квривишвили