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Грузия потеряла 1,5 млн туристов из-за закрытия сухопутной границы с Азербайджаном
Грузия потеряла 1,5 млн туристов из-за закрытия сухопутной границы с Азербайджаном
Sputnik Грузия
Выезд из Азербайджана в Грузию, как и выезд, возможен только воздушным путем 05.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-05T13:57+0400
2024-03-05T13:57+0400
2024-03-05T15:46+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Грузия потеряла более 1,5 миллиона туристов из-за закрытия Азербайджаном сухопутной границы и не смогла вернуться к допандемийным показателям, заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили на презентации итогового отчета туристической и авиационной отрасли Грузии за 2023 год. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Решение о закрытии сухопутной границы Азербайджан принял весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Тогда в Баку было объявлено, что карантинный режим продлится до тех пор, пока в этом будет необходимость.Согласно последнему решению правительства, страна откроет свои сухопутные границы 2 апреля 2024 года. Это эквивалентно примерно 400 миллионам долларов, заявила замминистра. По ее словам, именно этот фактор привел к тому, что Грузия не смогла полностью восстановить туристические потоки Выезд из Азербайджана в Грузию, как и выезд, возможен только воздушным путем. Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики>>Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе 2024 года составил 93 миллиона долларов. Согласно данным Национальной службы статистики, в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Страна в 2023 году получила от туризма доход в более чем четыре миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузия потеряла 1,5 млн туристов из-за закрытия сухопутной границы с Азербайджаном
13:57 05.03.2024 (обновлено: 15:46 05.03.2024)
Выезд из Азербайджана в Грузию, как и выезд, возможен только воздушным путем
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Грузия потеряла более 1,5 миллиона туристов из-за закрытия Азербайджаном сухопутной границы и не смогла вернуться к допандемийным показателям, заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили на презентации итогового отчета туристической и авиационной отрасли Грузии за 2023 год.
Решение о закрытии сухопутной границы Азербайджан принял весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Тогда в Баку было объявлено, что карантинный режим продлится до тех пор, пока в этом будет необходимость.Согласно последнему решению правительства, страна откроет свои сухопутные границы 2 апреля 2024 года.
"Сухопутная граница соседней с нами страны - Азербайджана - уже некоторое время закрыта. Это напрямую выражается в цифрах... Из-за упомянутого фактора наша страна фактически потеряла более 1,5 миллиона туристов", - сказала Квривишвили.
Это эквивалентно примерно 400 миллионам долларов, заявила замминистра.
По ее словам, именно этот фактор привел к тому, что Грузия не смогла полностью восстановить туристические потоки
Выезд из Азербайджана в Грузию, как и выезд, возможен только воздушным путем.
Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе 2024 года составил 93 миллиона долларов.
Согласно данным Национальной службы статистики, в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%).
Страна в 2023 году получила от туризма доход в более чем четыре миллиарда долларов.