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Изменить возраст не получится – в Грузии ужесточают паспортное законодательство
Изменить возраст не получится – в Грузии ужесточают паспортное законодательство
Sputnik Грузия
Принятие нового закона решит проблемы граждан при получении новых паспортов или удостоверений личности 05.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-05T23:51+0400
2024-03-05T23:51+0400
2024-03-05T23:51+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Парламентские комитеты приступают к обсуждению закона, который запретит лицам с другой датой рождения в паспорте, нежели в свидетельстве о рождении, менять возраст. Согласно поправкам в закон "О правилах регистрации граждан Грузии и проживающих в Грузии иностранцев, выдачи удостоверений личности (местожительства) и паспорта гражданина Грузии", лицам с разными датами рождения в акте о рождении и в паспорте (удостоверении личности) с 1 мая 2024 года будут выдавать документы, в которых дата рождения будет совпадать с последним выданным паспортом или удостоверением личности, а в соответствии с данными в акте о рождении. Дата в выданном с 1 мая удостоверении личности/паспорте, не совпадающая с датой в свидетельстве о рождении, не будет считаться основанием для упразднения паспорта или удостоверения личности. Получили паспорт другой страны: сколько человек лишились гражданства Грузии? >>По мнению авторов проекта, принятие нового закона решит проблемы граждан при получении новых паспортов или удостоверений личности. Ранее несоответствие дат в свидетельстве о рождении и в паспорте вызывало вопросы к действительности документа и могло стать причиной для упразднения.Проект вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, грузинский паспорт
грузия, новости, общество, грузинский паспорт
Изменить возраст не получится – в Грузии ужесточают паспортное законодательство
Принятие нового закона решит проблемы граждан при получении новых паспортов или удостоверений личности
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Парламентские комитеты приступают к обсуждению закона, который запретит лицам с другой датой рождения в паспорте, нежели в свидетельстве о рождении, менять возраст.
Согласно поправкам в закон "О правилах регистрации граждан Грузии и проживающих в Грузии иностранцев, выдачи удостоверений личности (местожительства) и паспорта гражданина Грузии", лицам с разными датами рождения в акте о рождении и в паспорте (удостоверении личности) с 1 мая 2024 года будут выдавать документы, в которых дата рождения будет совпадать с последним выданным паспортом или удостоверением личности, а в соответствии с данными в акте о рождении.
Дата в выданном с 1 мая удостоверении личности/паспорте, не совпадающая с датой в свидетельстве о рождении, не будет считаться основанием для упразднения паспорта или удостоверения личности.
По мнению авторов проекта, принятие нового закона решит проблемы граждан при получении новых паспортов или удостоверений личности. Ранее несоответствие дат в свидетельстве о рождении и в паспорте вызывало вопросы к действительности документа и могло стать причиной для упразднения.
Проект вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.