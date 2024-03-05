https://sputnik-georgia.ru/20240305/izmenit-vozrast-ne-poluchitsya--v-gruzii-uzhestochayut-pasportnoe-zakonodatelstvo-286710560.html

Изменить возраст не получится – в Грузии ужесточают паспортное законодательство

Изменить возраст не получится – в Грузии ужесточают паспортное законодательство

Sputnik Грузия

Принятие нового закона решит проблемы граждан при получении новых паспортов или удостоверений личности 05.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-05T23:51+0400

2024-03-05T23:51+0400

2024-03-05T23:51+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Парламентские комитеты приступают к обсуждению закона, который запретит лицам с другой датой рождения в паспорте, нежели в свидетельстве о рождении, менять возраст. Согласно поправкам в закон "О правилах регистрации граждан Грузии и проживающих в Грузии иностранцев, выдачи удостоверений личности (местожительства) и паспорта гражданина Грузии", лицам с разными датами рождения в акте о рождении и в паспорте (удостоверении личности) с 1 мая 2024 года будут выдавать документы, в которых дата рождения будет совпадать с последним выданным паспортом или удостоверением личности, а в соответствии с данными в акте о рождении. Дата в выданном с 1 мая удостоверении личности/паспорте, не совпадающая с датой в свидетельстве о рождении, не будет считаться основанием для упразднения паспорта или удостоверения личности. Получили паспорт другой страны: сколько человек лишились гражданства Грузии? >>По мнению авторов проекта, принятие нового закона решит проблемы граждан при получении новых паспортов или удостоверений личности. Ранее несоответствие дат в свидетельстве о рождении и в паспорте вызывало вопросы к действительности документа и могло стать причиной для упразднения.Проект вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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