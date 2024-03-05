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Кутаисский международный аэропорт заработал в привычном режиме

Кутаисский международный аэропорт заработал в привычном режиме

Sputnik Грузия

Из-за технической неисправности несколько рейсов совершили вынужденную посадку в Тбилиси 05.03.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Техническая неисправность в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели (Строителя) устранена, и его работа продолжилась в обычном режиме, сообщили в администрации. Накануне из-за технической неисправности, связанной с навигационным светотехническим оборудованием, рейс Афины-Кутаиси приземлился в аэропорту Тбилиси. Также из-за неисправности на несколько часов задержали рейсы на Кипр и в Абу-Даби. Кутаисский международный аэропорт Прошедший год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов. В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, на 103% больше, чем в 2022 году. К историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. Аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году. Грузия ведет переговоры с азиатскими авиакомпаниями о назначении прямых рейсов>>Кроме того, большим успехом для аэропорта стало добавление с 16 декабря 2023 года четвертого самолета на базу Кутаиси венгерского лоукостера WIZZ AIR, а также начало прямого рейса в Копенгаген. Авиакомпания с 1 июня 2023 года вернула третий самолет на базу в Кутаиси и начала регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. С 19 декабря турецкий авиаперевозчик Pegasus Airlines выполняет рейсы по направлению Стамбул-Кутаиси-Стамбул три раза в неделю. Кутаисский аэропорт открыт с сентября 2012 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, кутаиси, тбилиси, кипр, давид агмашенебели, кутаисский международный аэропорт, wizz air