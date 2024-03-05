https://sputnik-georgia.ru/20240305/kutaisskiy-mezhdunarodnyy-aeroport-zarabotal-v-privychnom-rezhime-286696876.html
Кутаисский международный аэропорт заработал в привычном режиме
Кутаисский международный аэропорт заработал в привычном режиме
Sputnik Грузия
Из-за технической неисправности несколько рейсов совершили вынужденную посадку в Тбилиси 05.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-05T11:31+0400
2024-03-05T11:31+0400
2024-03-05T11:56+0400
грузия
новости
происшествия
кутаиси
тбилиси
кипр
давид агмашенебели
кутаисский международный аэропорт
wizz air
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24148/67/241486714_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_bbf73f9c2c89782e3b01a2fc3cba9b8b.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Техническая неисправность в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели (Строителя) устранена, и его работа продолжилась в обычном режиме, сообщили в администрации. Накануне из-за технической неисправности, связанной с навигационным светотехническим оборудованием, рейс Афины-Кутаиси приземлился в аэропорту Тбилиси. Также из-за неисправности на несколько часов задержали рейсы на Кипр и в Абу-Даби. Кутаисский международный аэропорт Прошедший год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов. В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, на 103% больше, чем в 2022 году. К историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. Аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году. Грузия ведет переговоры с азиатскими авиакомпаниями о назначении прямых рейсов>>Кроме того, большим успехом для аэропорта стало добавление с 16 декабря 2023 года четвертого самолета на базу Кутаиси венгерского лоукостера WIZZ AIR, а также начало прямого рейса в Копенгаген. Авиакомпания с 1 июня 2023 года вернула третий самолет на базу в Кутаиси и начала регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. С 19 декабря турецкий авиаперевозчик Pegasus Airlines выполняет рейсы по направлению Стамбул-Кутаиси-Стамбул три раза в неделю. Кутаисский аэропорт открыт с сентября 2012 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кутаиси
тбилиси
кипр
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24148/67/241486714_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_df2e71465a29b866495130df58516c0c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, кутаиси, тбилиси, кипр, давид агмашенебели, кутаисский международный аэропорт, wizz air
грузия, новости, происшествия, кутаиси, тбилиси, кипр, давид агмашенебели, кутаисский международный аэропорт, wizz air
Кутаисский международный аэропорт заработал в привычном режиме
11:31 05.03.2024 (обновлено: 11:56 05.03.2024)
Из-за технической неисправности несколько рейсов совершили вынужденную посадку в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Техническая неисправность в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели (Строителя) устранена, и его работа продолжилась в обычном режиме, сообщили в администрации.
Накануне из-за технической неисправности, связанной с навигационным светотехническим оборудованием, рейс Афины-Кутаиси приземлился в аэропорту Тбилиси.
"Международный аэропорт Кутаиси продолжает работать в обычном режиме. Техническая неисправность полностью устранена", – говорится в сообщении.
Также из-за неисправности на несколько часов задержали рейсы на Кипр и в Абу-Даби.
Кутаисский международный аэропорт
Прошедший год был рекордным для аэропорта Кутаиси как в плане роста пассажиропотока, так и числа авиарейсов.
В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров, на 103% больше, чем в 2022 году.
К историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. Аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году.
Кроме того, большим успехом для аэропорта стало добавление с 16 декабря 2023 года четвертого самолета на базу Кутаиси венгерского лоукостера WIZZ AIR, а также начало прямого рейса в Копенгаген.
Авиакомпания с 1 июня 2023 года вернула третий самолет на базу в Кутаиси и начала регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань.
С 19 декабря турецкий авиаперевозчик Pegasus Airlines выполняет рейсы по направлению Стамбул-Кутаиси-Стамбул три раза в неделю.
Кутаисский аэропорт открыт с сентября 2012 года.