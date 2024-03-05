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Победитель UFC Илья Топурия привезет чемпионский пояс в Тбилиси
Победитель UFC Илья Топурия привезет чемпионский пояс в Тбилиси
Sputnik Грузия
Чемпион продемонстрирует свой трофей грузинским болельщикам 05.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-05T14:42+0400
2024-03-05T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Самый молодой чемпион UFC в полулегком весе, грузинский борец, выступающий за Испанию, Илья Топурия привезет чемпионский пояс в Тбилиси и продемонстрирует его болельщикам перед футбольным матчем плей-офф Лиги наций Грузия-Люксембург 21 марта. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски. После возвращения в Мадрид он продемонстрировал чемпионский пояс испанским болельщикам перед футбольным матчем "Реала" против "Севильи" на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу" . Сборная Грузии по футболу встретится с Люксембургом в полуфинале плей-офф Лиги наций 21 марта 2024 года и поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы. Команде не сможет помочь Хвича Кварацхелия, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Во втором полуфинале команд дивизиона С сыграют Греция и Казахстан. Для Ильи Топурия победа над Волкановским стала 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. Что касается Волкановски, то австралиец пять раз подряд защищал чемпионский пояс. За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов, при этом организаторы добавили еще 50 тысяч за лучший проведенный бой. После боя Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, люксембург, испания, хвича кварацхелия
Победитель UFC Илья Топурия привезет чемпионский пояс в Тбилиси
14:42 05.03.2024 (обновлено: 15:48 05.03.2024)
Чемпион продемонстрирует свой трофей грузинским болельщикам
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Самый молодой чемпион UFC в полулегком весе, грузинский борец, выступающий за Испанию, Илья Топурия привезет чемпионский пояс в Тбилиси и продемонстрирует его болельщикам перед футбольным матчем плей-офф Лиги наций Грузия-Люксембург 21 марта.
Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски. После возвращения в Мадрид он продемонстрировал чемпионский пояс испанским болельщикам перед футбольным матчем "Реала" против "Севильи" на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу" .
"Я буду в Тбилиси 21 марта", – сказал Топурия испанским СМИ.
Сборная Грузии по футболу встретится с Люксембургом в полуфинале плей-офф Лиги наций 21 марта 2024 года и поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы. Команде не сможет помочь Хвича Кварацхелия, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек.
Во втором полуфинале команд дивизиона С сыграют Греция и Казахстан.
Для Ильи Топурия победа над Волкановским стала 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. Что касается Волкановски, то австралиец пять раз подряд защищал чемпионский пояс.
За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов, при этом организаторы добавили еще 50 тысяч за лучший проведенный бой.
После боя Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору.