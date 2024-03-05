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Президент Грузии наложила вето на поправки в "Избирательный кодекс"
Президент Грузии наложила вето на поправки в "Избирательный кодекс"
Sputnik Грузия
Для преодоления вето президента в парламенте требуется такое же количество голосов, как и для принятия закона 05.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-05T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на утвержденные парламентом в третьем окончательном чтении поправки в "Избирательный кодекс", сообщили в администрации главы государства. Парламент Грузии принял поправки 20 февраля. В тот же день президентская администрация заявила, что вследствие изменений процесс избрания главы и членов ЦИК превратится в фикцию в интересах правящей партии. Это создает риск возникновения недоверия к выборам, которые проведет укомплектованный по новым правилам ЦИК. В парламент уже направлены мотивационные замечания президента объемом в 11 страниц. По словам президента, мала вероятность того, что парламент дважды не сможет избрать кандидатов на должность главы и членов ЦИК, и что этот вопрос будет в дальнейшем передан президенту. Кроме того, президент предлагает парламенту до 1 мая 2024 года объявить открытый конкурс для кандидатов на пост главы и членов ЦИК, полномочия которых либо уже истекли, либо истекают до 1 мая. Президент также придерживается позиции по созданию конкурсной комиссию для отбора кандидатов. Использование права вето Зурабишвили объяснила несоответствием поправок рекомендациям ОБСЕ/БДИПЧ. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии. Для преодоления вето президента в парламенте требуется такое же количество голосов, как и для принятия закона. Пускают пыль в глаза – эксперт о создании "третей силы" в Грузии>>Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами. Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов. Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства. В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс. Остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов. Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции. Поправки были внесены в Избирательный кодекс и Регламент парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили
Президент Грузии наложила вето на поправки в "Избирательный кодекс"
12:02 05.03.2024 (обновлено: 12:07 05.03.2024)
Для преодоления вето президента в парламенте требуется такое же количество голосов, как и для принятия закона
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на утвержденные парламентом в третьем окончательном чтении поправки в "Избирательный кодекс", сообщили в администрации главы государства.
Парламент Грузии принял поправки 20 февраля. В тот же день президентская администрация заявила, что вследствие изменений процесс избрания главы и членов ЦИК превратится в фикцию в интересах правящей партии. Это создает риск возникновения недоверия к выборам, которые проведет укомплектованный по новым правилам ЦИК.
В парламент уже направлены мотивационные замечания президента объемом в 11 страниц.
"В результате законодательных изменений роль президента Грузии в процессе назначения председателя и членов ЦИК вновь ограничена", – говорится в замечаниях.
По словам президента, мала вероятность того, что парламент дважды не сможет избрать кандидатов на должность главы и членов ЦИК, и что этот вопрос будет в дальнейшем передан президенту.
Кроме того, президент предлагает парламенту до 1 мая 2024 года объявить открытый конкурс для кандидатов на пост главы и членов ЦИК, полномочия которых либо уже истекли, либо истекают до 1 мая. Президент также придерживается позиции по созданию конкурсной комиссию для отбора кандидатов.
Использование права вето Зурабишвили объяснила несоответствием поправок рекомендациям ОБСЕ/БДИПЧ. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии.
Для преодоления вето президента в парламенте требуется такое же количество голосов, как и для принятия закона.
Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами.
Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов. Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства.
В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс.
Остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов.
Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции.
Поправки были внесены в Избирательный кодекс и Регламент парламента.