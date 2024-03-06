https://sputnik-georgia.ru/20240306/gruzinskiy-narod-razvlekayut-razlichnymi-veto-prezidenta---oppozitsioner-286715368.html

Грузинский народ развлекают различными вето президента – оппозиционер

Грузинский народ развлекают различными вето президента – оппозиционер

Sputnik Грузия

Общественность пытаются убедить в том, что Зурабишвили якобы занимается борьбой с "Грузинской мечтой", уверен политик 06.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-06T12:02+0400

2024-03-06T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Цель вето президента Грузии Саломе Зурабишвили, наложенного на поправки в "Избирательный кодекс", заключается в том, чтобы отвлечь общество от реальных проблем в стране, убежден лидер оппозиционной партии "Гирчи", депутат Яго Хвичия.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на утвержденные парламентом в третьем окончательном чтении поправки в "Избирательный кодекс". В парламент уже направлены мотивационные замечания президента объемом в 11 страниц. В частности, она считает недопустимым отмену должности заместителя председателя ЦИК, назначенного от оппозиции. Вето президента должно быть обязательно преодолено во избежание полного абсурда, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский."Вето обязательно нужно преодолеть, потому что мы впадаем в полный абсурд. То есть Саломе Зурабишвили сама представляет кандидатуру на основании того, что называется профессиональными признаками, оценками высокого уровня, затем большинство ее поддерживает, но, поскольку определенная часть радикальной оппозиции не поддерживает это, кандидат не утверждается", – заявил Волжский.Это уже второе вето президента на поправки о правилах избрания главы ЦИК. Летом 2023 года Зурабишвили была недовольна отменой двухступенчатой системы избрания главы избирательной комиссии, а на этот раз президент недовольна ограничением ее роли в процессе избрания председателя и членов ЦИК. С лета прошлого года кандидатов на утверждение парламенту представляет председатель парламента, а не президент. Для преодоления вето президента в парламенте требуется такое же количество голосов, как и для принятия закона. Что меняется в Избирательном кодексе?Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами. Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов. Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства. Президент Грузии наложила вето на поправки в "Избирательный кодекс" >>В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс. Остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов. Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции. Поправки были внесены в Избирательный кодекс и Регламент парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , яго хвичия