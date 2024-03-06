https://sputnik-georgia.ru/20240306/molchanie-oppozitsii-o-zaprete-lgbt-propagandy-v-gruzii-podozritelno--spiker-parlamenta-286732737.html

Молчание оппозиции о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии подозрительно – спикер парламента

Молчание оппозиции о запрете ЛГБТ*-пропаганды в Грузии подозрительно – спикер парламента

Sputnik Грузия

Оппозиция должна четко обозначить свою позицию по инициативе о запрете ЛГБТ*-пропаганды 06.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-06T17:17+0400

2024-03-06T17:17+0400

2024-03-06T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Грузинская оппозиция либо избегает прямого ответа на вопрос об инициативе правящей партии о запрете ЛГБТ*- пропаганды, либо старается его упростить в глазах общества, что, в свою очередь, подозрительно, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили СМИ. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"Грузинская мечта" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Инициатива защитит общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", заявили в правящей партии. Законопроект будет подготовлен и внесен в парламент в ближайшие недели. По его словам, дело обстоит очень серьезно. Еще пять-десять лет назад сложно было представить, что придется говорить о том, что женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина. "Очень важно сразу же представить четкую позицию грузинского общества по этому вопросу", – заявил Папуашвили. "Чтобы выжить" – в "Грузинской мечте" объяснили необходимость запрета ЛГБТ*-пропаганды>>По его словам, правящая партия предложила оппозиции и НПО принять участие в обсуждении этого вопроса. "Молчание по этому вопросу означает поддержку пропаганды", – подчеркнул Папуашвили. Что касается неправительственного сектора, то, по словам спикера парламента, их поведение неудивительно. Ведь еще в 2017 году, когда в Конституции Грузии было зафиксировано, что брак – это союз представителей разных полов, мужчины и женщины, то они публично выразили свое несогласие. Как ранее заявил в "Грузинской мечте", за ЛГБТ*-пропаганду в Грузии могут ввести административное наказание, но это не помешает интеграции Грузии в ЕС. От участия в обсуждении инициативы уже отказались партии "Граждане", "Лело для Грузии". В "Гирчи" заявили, что для обсуждения много более важных для общества тем. "Единое национальное движение" пока однозначно не зафиксировало своей позиции. Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*. * Запрещенное в России экстремистское движениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, единое национальное движение