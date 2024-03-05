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"Чтобы выжить" – в "Грузинской мечте" объяснили необходимость запрета ЛГБТ*-пропаганды
"Чтобы выжить" – в "Грузинской мечте" объяснили необходимость запрета ЛГБТ*-пропаганды
Sputnik Грузия
По словам депутатов от большинства, масштабы ЛГБТ*-пропаганды в последнее время увеличились 05.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-05T18:07+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Необходимо различать защиту прав меньшинств и ЛГБТ*-пропаганду, которая категорически неприемлема и разрушительна для будущего, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе СМИ. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"Грузинская мечта" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Инициатива защитит общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", заявили в правящей партии. Законопроект будет подготовлен и внесен в парламент в ближайшие недели. По словам депутата, масштабы ЛГБТ*- пропаганды в последнее время очень велики. В качестве примера он привел легализацию однополых браков в ряде стран. По словам одного из лидеров общественной организации "Сила народа", депутата Дмитрия Хундадзе, общество приучают к мысли о том, что мать не нужно называть матерью, а отца – отцом. "Обществу "извне" дают понять, что молоко из груди трансгендера по качеству не отличается от молока матери, что для заключения брака не нужны представители двух разных полов. Что мы больше не должны называть мать матерью и отца отцом, сына – сыном, а дочь – дочерью", – сказал Хундадзе. На президента Грузии обрушился шквал критики из-за ее заявления о Католикосе-Патриархе>>Похоже, что решение превратить население мира в биомассу где-то уже принято, в этот водоворот втягивают и Грузию, подчеркнул депутат. Как считает еще один представитель "Силы народа" Тамар Чибурданидзе, чтобы выжить, Грузии необходимо запретить ЛГБТ-пропаганду. По ее словам, причина усиления пропаганды ЛГБТ в Америке и других странах заключается в их боязни Китая. "Новая сверхдержава Китай, основанная на традиционных ценностях, положит конец гегемонии глобализации в мире. Это причина усиления пропаганды ЛГБТ в Америке и других странах", – сказала Чибурданидзе. Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*. * Запрещенное в России экстремистское движениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, китай, испания, тамара чибурданидзе, мамука мдинарадзе, дмитрий хундадзе
"Чтобы выжить" – в "Грузинской мечте" объяснили необходимость запрета ЛГБТ*-пропаганды
18:07 05.03.2024 (обновлено: 18:28 05.03.2024)
По словам депутатов от большинства, масштабы ЛГБТ*-пропаганды в последнее время увеличились
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Необходимо различать защиту прав меньшинств и ЛГБТ*-пропаганду, которая категорически неприемлема и разрушительна для будущего, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе СМИ.
"Грузинская мечта" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Инициатива защитит общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", заявили в правящей партии. Законопроект будет подготовлен и внесен в парламент в ближайшие недели.
"ЛГБТ*-пропаганда категорически неприемлема, потому что она разрушительна для нашего будущего, будущих поколений, и если мы не подведем черту, то она будет особенно разрушительна для такой маленькой нации, как мы. Необходимо различать защиту прав и пропаганду", – заявил Мдинарадзе.
По словам депутата, масштабы ЛГБТ*- пропаганды в последнее время очень велики. В качестве примера он привел легализацию однополых браков в ряде стран.
По словам одного из лидеров общественной организации "Сила народа", депутата Дмитрия Хундадзе, общество приучают к мысли о том, что мать не нужно называть матерью, а отца – отцом.
"Обществу "извне" дают понять, что молоко из груди трансгендера по качеству не отличается от молока матери, что для заключения брака не нужны представители двух разных полов. Что мы больше не должны называть мать матерью и отца отцом, сына – сыном, а дочь – дочерью", – сказал Хундадзе.
Похоже, что решение превратить население мира в биомассу где-то уже принято, в этот водоворот втягивают и Грузию, подчеркнул депутат.
Как считает еще один представитель "Силы народа" Тамар Чибурданидзе, чтобы выжить, Грузии необходимо запретить ЛГБТ-пропаганду.
"Сегодня в процессе трансформации глобальной политики в мире происходит решающая идеологическая битва. Именно поэтому, чтобы выжить, необходимо запретить ЛГБТ*-пропаганду в Грузии. Если до сих пор последователи псевдолиберализма действовали скрытно, то сегодня они находятся на передовой с полной агрессией", – заявила Чибурданидзе.
По ее словам, причина усиления пропаганды ЛГБТ в Америке и других странах заключается в их боязни Китая.
"Новая сверхдержава Китай, основанная на традиционных ценностях, положит конец гегемонии глобализации в мире. Это причина усиления пропаганды ЛГБТ в Америке и других странах", – сказала Чибурданидзе.
Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*.
* Запрещенное в России экстремистское движение