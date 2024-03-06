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"Порадуем болельщиков" – Каладзе о матче между "Интером" и ветеранами сборной Грузии
"Порадуем болельщиков" – Каладзе о матче между "Интером" и ветеранами сборной Грузии
Sputnik Грузия
В Батуми завтра на стадионе "Аджарабет Арена" пройдет первая игра нового проекта Legend Series 06.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-06T16:16+0400
2024-03-06T16:16+0400
2024-03-06T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Матч между звездами миланского "Интера" и ветеранами сборной Грузии порадует болельщиков и послужит примером для популяризации футбола среди молодежи, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>В Батуми 7 марта на стадионе "Аджарабет Арена" пройдет первая игра нового проекта Legend Series, в которой встретятся легендарные игроки сборной Грузии и миланского "Интера". В матче также примет участие бывший игрок "Милана" и капитан сборной Грузии Каха Каладзе. Начало в 19:00. Каждому болельщику будет приятно увидеть этих игроков, которые были одними из лучших в мире, подчеркнул Каладзе. The Legend Series – это независимый проект, созданный в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. Впервые в истории! Горнолыжный курорт Грузии примет чемпионат мира >>>В составе хозяев сыграют лучший бомбардир сборной Грузии Шота Арвеладзе, бывший капитан и один из рекордсменов команды, президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили, экс-футболист "Манчестер Сити" Георгий Кинкладзе, бывший тренер национальной сборной Темур Кецбая, мэр Тбилиси, а в прошлом капитан сборной Грузии и защитник "Милана" Каха Каладзе. Честь команды легенд "Интера" будет защищать обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу, чемпион мира 2006 года Марко Матерацци, капитан команды Хавьер Дзанетти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, каха каладзе, шота арвеладзе, леван кобиашвили, новости, грузия, батуми, футбол, сборная грузии по футболу
"Порадуем болельщиков" – Каладзе о матче между "Интером" и ветеранами сборной Грузии
В Батуми завтра на стадионе "Аджарабет Арена" пройдет первая игра нового проекта Legend Series
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Матч между звездами миланского "Интера" и ветеранами сборной Грузии порадует болельщиков и послужит примером для популяризации футбола среди молодежи, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В Батуми 7 марта на стадионе "Аджарабет Арена" пройдет первая игра нового проекта Legend Series, в которой встретятся легендарные игроки сборной Грузии и миланского "Интера". В матче также примет участие бывший игрок "Милана" и капитан сборной Грузии Каха Каладзе. Начало в 19:00.
"Уверен, что этим матчем мы порадуем грузинских болельщиков. В целом, приятно проводить такие встречи для популяризации футбола среди подрастающего поколения", – сказал Каладзе в начале заседания городского правительства.
Каждому болельщику будет приятно увидеть этих игроков, которые были одними из лучших в мире, подчеркнул Каладзе.
The Legend Series – это независимый проект, созданный в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов.
В составе хозяев сыграют лучший бомбардир сборной Грузии Шота Арвеладзе, бывший капитан и один из рекордсменов команды, президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили, экс-футболист "Манчестер Сити" Георгий Кинкладзе, бывший тренер национальной сборной Темур Кецбая, мэр Тбилиси, а в прошлом капитан сборной Грузии и защитник "Милана" Каха Каладзе.
Честь команды легенд "Интера" будет защищать обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу, чемпион мира 2006 года Марко Матерацци, капитан команды Хавьер Дзанетти.