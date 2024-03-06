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"Создать условия свободы и дружбы" – Путин выступил на закрытии Форума молодежи

"Создать условия свободы и дружбы" – Путин выступил на закрытии Форума молодежи

Sputnik Грузия

Двери России всегда будут открыты для молодых людей разных стран и их лучших начинаний, сказал президент РФ 06.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-06T22:09+0400

2024-03-06T22:09+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сочи и рассказал его участника, какие Россия ставила перед собой цели при организации этого масштабного мероприятия, сообщает РИА Новости. Двери России всегда будут открыты для молодых людей разных стран и их лучших начинаний, сказал президент РФ."Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей, я хочу, чтобы вы знали, вся Россия теперь – ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний", – сказал Путин.Что жители дальних уголков планеты знают о Грузии? – опрос участников ВФМ >>>Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.В фестивале принимают участие около 20 тысяч человек, половина из которых – иностранцы из Европы, Южной Америки, стран СНГ, ближнего Востока и других. На форум в Сочи также отправились около 40 человек из разных регионов Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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владимир путин, снг, европа, южная америка, сочи, в мире, новости, россия